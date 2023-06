José: “Ik weet nu dat ik aan iets anders lijd dan dommige verstrooidheid”

José Rozenbroek dacht jarenlang dat verstrooidheid de oorzaak was van het feit dat ze nooit ergens de weg kon vinden. Er blijkt toch iets anders aan de hand.

Het consultatiebureau zat in een groot oud rommelig gebouw, met talloze deuren, trappen en gangen waar ik altijd hopeloos verdwaalde. Het was mijn oudste die vanaf een jaar of twee resoluut voor me uitstapte en feilloos de weg wist naar de kamer waar ze gemeten en gewogen zou worden. Ik smolt van vertedering en liep over van bewondering: hoe wist ze hoe ze moest lopen terwijl ik geen idee had?

In Parijs, waar ik al honderd jaar in hetzelfde appartementje logeer, moet ik altijd eerst op de kaart kijken hoe ik ook alweer naar Jardin du Luxembourg loop. Talloos zijn de keren dat ik wanhopig door de straten dwaalde op zoek naar de metro of die leuke winkel – die zat toch hier ergens? Minstens een keer per maand droom ik van de VU, de universiteit waar ik veertig jaar geleden studeerde, dat ik dan weer verdwaal in dat onherbergzame kolossale gebouw. De reis naar mijn tuintje in een park aan de rand van de stad kon ik pas na een jaar zonder Google Maps maken. Ik dacht altijd dat ’t aan mijn verstrooidheid lag, dat ik nooit goed oplet omdat ik altijd ‘in mijn hoofd zit’ zoals een van mijn vriendinnen dat noemt.

Sinds gisteren weet ik dat het niet zomaar dommige verstrooidheid is, maar dat ik lijd aan een heuse aandoening met een naam die me aan landbouwgif doet denken. Mijn zus stuurde me een interview met Nicolien Mizee, een schrijfster op wie we allebei dol zijn. Nicolien schrijft erg geestige en ook wat droeve boeken, altijd met zichzelf in de hoofdrol. Nicolien is niet goed tegen het gewone leven opgewassen, ze wordt depressief als er te veel druk op haar wordt uitgeoefend. Van een doodgewone negen-tot-vijf-baan raakt ze diep ongelukkig, en ze wordt al dolzenuwachtig van een reisje van Haarlem naar Amsterdam, een treinritje dat ze elke maand maakt. Nicolien zit ergens op het autismespectrum – niet erg hoor, zolang je haar met rust laat en niet te veel van haar verwacht, kan ze er goed mee leven.

In dat interview vertelt ze dat ze onlangs heeft ontdekt dat ze een afwijking heeft: DTD, Developmental Topographical Disorientation. Mensen die daaraan lijden, hebben geen inzicht in de ruimtelijke omgeving en kunnen soms zelfs na decennia de weg in hun eigen dorp niet vinden. Die ontdekking greep haar enorm aan. De interviewster vraagt haar waarom. Omdat de schaamte en de wanhoop en de angst groot zijn, zegt ze. “Je moet bijna elke dag wel ergens heen. Dat is voor mij al heel snel ver en moeilijk, en dus een beetje angstaanjagend.”

Verdomd, dat heb ik ook, denk ik. Ik lijd ook aan DTD. Ook ik ken die schaamte en die wanhoop: het is toch van de gekke dat ik nog steeds niet weet of ik naar links of rechts moet? Als je dan een beetje doordenkt, dan gaat dat al snel op voor je héle leven, die neiging tot dwalen en verdwalen. Gelukkig heeft ’t een naam en kan ik voortaan zeggen: ik kan er niks aan doen. Ik lijd aan een soort van landbouwgif.