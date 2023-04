José: “Ik zette me schrap en met onvermoede kracht perste ik mijn dochter uit mijn lichaam”

Sinds ze de eerste aflevering van tv-serie Dag & nacht zag, over een verloskunde-afdeling in een ziekenhuis, is José hooked. De verhalen herinneren haar aan haar eigen bevalling.

Dag & nacht heet de nieuwe dramaserie van Avrotros, en het speelt zich af op de afdeling verloskunde van een groot ziekenhuis. En als ik nu niet dit stukje zou moeten schrijven, met de deadline op mijn hielen, dan zou ik alles uit mijn handen laten vallen om alle afleveringen achter elkaar te bingen. Kim van Kooten schreef het scenario en baseerde het script op dat van een Deense televisieserie. Ze speelt ook de hoofdrol: Ella, teamleider van een groep verloskundigen die stuk voor stuk quite a character zijn. Ella kampt met personeelsperikelen, zet talloze baby’s op de wereld en heeft ook nog haar eigen perikelen, bijvoorbeeld haar verhouding met de sympathieke kinderarts Jerry, die haar - spoiler alert - tussen de bedrijven door zwanger maakt in een voorraadkamertje vol verbandspullen.

Nog een spoiler: Jerry is getrouwd en heeft een probleemzoon.

Meteen na de eerste aflevering was ik hooked. Wat een geniaal idee om een dramaserie te situeren op een verloskunde-afdeling; ik kan me voorstellen dat ongeveer elke vrouw die ooit een kind op de wereld heeft gezet, meteen wil weten hoe het daar reilt en zeilt en meeleeft met al die collega-moeders die puffend en soms krijsend hun kind eruit persen. Of ook elke aanstaande moeder precies wil weten wat voor slagveld en bloedbad een bevalling kan aanrichten, is natuurlijk nog maar de vraag – shots van zojuist geboren, bloederige baby’tjes en druipende moederkoeken worden de kijker niet onthouden.

Zelf dacht ik terug aan de voorlichtingsavond die de aanstaande vader en ik – hoogzwanger van onze eerste – ooit bijwoonden in het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem. De ene na de andere hyperrealistische bevalling werd op een filmscherm aan ons getoond. Ik keek in gapende vagina’s, hoorde kermende vrouwen, zag artsen die halve armen in vrouwen staken en werd vreselijk bang voor wat me te wachten stond.

Na afloop liepen we door de donkere straten naar huis, ik schreeuwend van woede dat God, mocht hij bestaan, vast een godgruwelijke hekel aan vrouwen had, gezien de wijze waarop hij hen in smarten liet baren.

Een maand later werd ik in datzelfde ziekenhuis op een baarkruk gezet – worden die dingen nog gebruikt? – toen de persweeën begonnen. Mijn man zat achter me, ik tussen zijn knieën, hij hield me stevig vast. De arts die de bevalling begeleidde, een lieve man die in Afrika vrouwen hangend aan boomtakken had zien bevallen, moedigde ons aan om in de spiegel te kijken die hij tussen mijn voeten had gelegd.

Héél even durfde ik te kijken, toen kneep ik mijn ogen van angst weer stijf dicht. Ik zette me schrap en met onvermoede kracht perste ik mijn dochter uit mijn lichaam. We huilden, we lachten, we hielden ons kindje vast, dat in een oogwenk van dieppaars naar zachtroze kleurde. Ze schreeuwde het uit.

Al het leed was onmiddellijk geleden.

Nu lig ik op de bank met een glaasje wijn en kijk naar Kim/Ella die door de gangen holt, van de ene verloskamer naar de andere. En ik betrap me op de gedachte: wat zou ik dat nog graag een keer meemaken, die fenomenale oerervaring van een kind krijgen.