José: “In 2023 gaan we 106 miljard euro uitgeven aan de zorg, maar vraagt iemand zich af waaraan precies?”

José zit bij een vriend op de bank, hij vertelt over zijn nieuwe date, die nachtzuster is.

Ik at met vriend R. een pizza bij hem thuis en terwijl we op de bezorger wachtten, was R. aan het mopperen. Op de regen, op de kachel die niet hoger mocht dan 19 graden, op die bizarre poppenkast van de Uitvaart van de Eeuw, op Prinsjesdag, op de boeren die Beatrix het zicht op haar kleindochter hadden benomen. En op de Algemene Beschouwingen waar de oppositie had mogen schieten op de rijksbegroting. Hij duwde zijn telefoon onder mijn neus.

“Kijk, in 2023 gaan we in Nederland 395 miljard euro uitgeven. Naar de zorg gaat het meeste geld: 106 miljard euro. Dat is bijna een kwart van de hele begroting!” (Om dat even in perspectief te zetten: naar economische zaken en klimaat gaat 2,3 miljard.)

Hij zweeg. Riep toen: “Maar denk je dat er ook maar één vraag in de Tweede Kamer is gesteld waar dat geld voor de zorg aan uitgegeven gaat worden? Of dat de media zich dat afvragen? Nee, in plaats daarvan gaat het alleen maar over dat gewauwel van Baudet.”

“Hartstikke goed dat jij je zorgen maakt over het geld dat aan de zorg wordt uitgegeven,” zei ik, “maar sinds wanneer maak jij je daar zo druk om?”

Toen bleek dat R. aan het daten was. Dat is niks bijzonders, want hij date al zo lang als ik hem ken (en dat is, ik zeg het eerlijk, vanaf onze eerste date vier jaar geleden – we werden niet verliefd, wel vrienden). Maar nu had hij een verpleegkundige opgeduikeld.

Ze zaten nog in de beginfase waarin de godganse dag appjes worden uitgewisseld. Zij had hem geappt dat ze de nachtdienst inging bij het verpleegtehuis waar ze werkte. Hij had haar geschreven: ‘Ik vind nachtzuster een mooi woord. Helemaal als ik jou daarbij inbeeld. Een donkere afdeling met één lichtpuntje, het kantoortje waar de nachtzuster zit. Je redding als het je even te veel wordt gedurende de nacht. Dat ontroert me op een bepaalde manier.’

Zij had broodnuchter geantwoord: ‘De werkelijkheid is: ik ben de enige nachtzuster op deze locatie. Ik zorg voor 24 mensen die om de haverklap naar het toilet moeten, die ik terug naar bed moet begeleiden, die pijn hebben (fysiek of mentaal), in de war zijn en de boel bij mekaar schreeuwen, hun verband lospeuteren, medicatie nodig hebben, gekeerd moeten worden. Ondertussen doe ik de was, bereid ik visites voor, werk ik dossiers bij en probeer ik zelf ook wat te eten en naar de wc te gaan. De daglichtlampen kunnen niet gedimd en een eigen kantoor heb ik niet. Ik zit gewoon op de huiskamer van de dagbesteding aan een knullig bureautje.’

Hij vertelde me ook nog dat zijn nachtzuster 9 cent per kilometer krijgt als reisvergoeding, en niet de gangbare 19 cent. En wist ik dat sommige verpleegkundigen moeten betalen voor de parkeergarage bij hun werk?

Toen belde de pizzabezorger aan. We schoven de punten op onze borden en hieven ons glas. Proost op alle nachtzusters van Nederland. Dat zij hun eerlijke deel mogen krijgen van die 106 miljard.