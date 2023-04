José: “Kraaiende complimentjes over Amalia’s uiterlijk zullen alleen maar averechts werken”

José Rozenbroek vraagt zich af of Amalia gebaat is bij mensen in een T-shirt met LOVE AMALIA erop.

We zitten in een vergaderzaaltje, collega/vriendin J. en ik. Terwijl we wachten op de anderen trekt ze met beide handen de panden van haar spijkerhemd opzij.

“Kiek dan.” Ik kijk. Ik zie een wit T-shirt met oranje letters: LOVE AMALIA. Ik kijk haar niet-begrijpend aan. Ze zegt: “Ik vind het zó sneu dat ze niet een leuk leventje kan leiden, dat ze wordt bedreigd, dat iedereen iets van haar vindt.”

Ik kijk haar nog steeds niet begrijpend aan. “En nu draag je een T-shirt met LOVE AMALIA erop om je steun te betuigen?” Ze legt uit dat het T-shirt is ontwikkeld om Amalia een hart onder de riem te steken. Je kunt ze bij de Hema kopen voor 15 euro. “Ik heb er meteen twee besteld, ook een voor mijn zus. De volgende dag waren ze al binnen.”

“Maar”, zeg ik, “daar zit je als negentienjarige toch niet op te wachten? Dat oude vrouwen zoals wij T-shirts dragen met Love Amalia erop? Dat is toch awkward? Zoals je ook niet zit te wachten op hordes fotografen die ‘Amalia!’ naar je roepen en naar wie je lief moet lachen? Op het commentaar op Twitter en Facebook op je borsten en je buik en je benen en je wangen? Op een jongere zus van wie iedereen vindt dat ze slanker en mooier is dan jij? Op een moeder die het vertikt om voor jou de beste stylist van het land in te huren? Die het heerlijk lijkt te vinden jou te outshinen wanneer er gedanst en gelachen moet worden? Op een crimineel die jou bedreigt waardoor je geen normaal studentenleven kan leiden? Dat is toch geen leven?”

“Nou, precies dáárom draag ik dit T-shirt”, zegt J. “Ik wil Amalia steunen.”

Linda de Mol roept ons op om op Koningsdag ‘iets liefs en positiefs’ over de kroonprinses te posten op de social media. ‘Als steunbetuiging in deze zware tijd. Dat we haar prachtig vinden zoals ze is.’ Ook dit vind ik awkward, zout in de wonde bovendien. Je kunt je verontwaardiging uiten over het feit dat Amalia wordt bedreigd, maar alle kraaiende complimentjes over haar uiterlijk zullen alleen maar averechts werken, lijkt me. Daaraan kleeft iets ongemakkelijks, daardoor benadruk je alleen maar dat ze niet beantwoordt aan het fitgirl-ideaalplaatje. Dan wordt medeleven medelijden, met die leuke prinses die zichzelf ooit op Instagram sassy, classy and badassy noemde, maar waar alle pit en plezier beetje bij beetje wordt uitgeperst.

Als ik na de vergadering naar huis fiets, denk ik: was ik de vader van Amalia, dan zou er een blinde beschermingsdrift zich van mij meester maken, en een dodelijke vermoeidheid zou over me neerdalen. Ik zou ook aan mijn rapportcijfers denken die tot een historisch dieptepunt zijn gedaald: meer dan de helft van het volk is niet tevreden over het functioneren van de koning en/of vertrouwt hem niet.

Als ik die vader was, dan zou ik zeggen: “Aju mensen, we gaan er vandoor, naar Griekenland of Argentinië, whatever. Ik ben gekke Willie niet, ik hang mijn werk aan de wilgen. Mijn gezin en ik gaan léven.”