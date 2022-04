José Rozenbroek vindt dat Lilianne Ploumen lef heeft getoond, want heeft een man ooit zijn ego aan de kant gezet zodat een land beter uit de verf komt?

Hard zijn. Ze vertelde ooit in een interview dat ze het had moeten aanleren. Dat vroeger bij haar thuis in Heerlen juist de nadruk werd gelegd op áárdig zijn. Want haar vader was melkboer, en als middenstander ‘verdien je je geld door aardig te zijn.’

Ik heb Lilianne Ploumen twee keer geïnterviewd, en ik kan je verzekeren, ze ís aardig. Misschien wel té aardig voor de politiek waar het snoeihard kan toegaan. Eerlijk is ze ook. Op de persconferentie waarop ze haar vertrek aankondigde als partijleider van de PvdA, zei ze dat niet alle onderwerpen haar lagen, en dat ze vond dat ze onvoldoende uit de verf kwam in debatten. ‘In sommige dingen ben je gewoon minder goed.’ Dus trok ze haar conclusie, was hard voor zichzelf - of juist aardig, het is maar hoe je het bekijkt.

Heel het land stond paf. Want heb je het ooit een man horen zeggen voor een menigte journalisten, hardop in een microfoon: ‘Sommige dingen blijk ik niet zo goed te kunnen, dus het is beter dat ik het stokje overdraag aan iemand die er beter in is.’ Een Mark? Een Hugo? Nee, mannen bijten liever hun tong af dan ze moeten toegeven dat ze iets niet kunnen. Nu denk ik eerlijk gezegd dat mannen zelden denken: dit kan ik niet. Ze denken hooguit: het interesseert me niet, en daarom kan ik het niet, maar als ik mijn best zou doen, dan zou ik het natuurlijk kunnen. Baby’s verschonen bijvoorbeeld, of strijken, of de was netjes ophangen.

Lijden veel mannen aan zelfoverschatting en blinde zelfliefde, vrouwen bezwijken vaak aan het tegenovergestelde, aan zelfonderschatting en aan grenzeloze zelfkritiek, en aan wat in de psychologie het imposter syndroom wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld: de angst om door de mand te vallen, om ontmaskerd te worden als bedrieger, om niet goed genoeg te zijn. Ik heb er zelf aan geleden (correctie, ik lijd er nog steeds regelmatig aan) en ik zie het ook bij mijn dochters. De jongste weet beroepshalve veel van wapensystemen en wapenbeheersing en koude oorlogen, maar als zij gevraagd wordt om aan tafel te schuiven bij een talkshow, zegt ze: nee, doe maar niet, want wat weet ik nou helemaal? Met als gevolg dat er mannelijke collega’s aanschuiven die met aplomb dingen verkondigen waar wij in huize Rozenbroek niet altijd van onder de indruk zijn. Zonde natuurlijk, van al die kennis en wijsheid die bij vrouwen onder de radar blijven. Wat dat betreft kunnen wij heel wat leren van de kerels die gewoon durven en niet bang zijn op hun bek te gaan.

En laten mannen op hun beurt nu eens wat opsteken van wat ik bij deze de Ploumen-norm doop: het vermogen en het lef om je zelf in de spiegel aan te kijken en te zeggen: ben ik de juiste persoon op de juiste plek? Of is de wereld erbij gebaat als ik mijn ego opzijzet en een stap terugdoe? Van échte moed wordt iedereen beter.