José: “Met Els was nooit iets half, maar altijd driedubbel-en-dwars”

José vraagt zich af wat rouwen is, en hoeveel tijd je nodig hebt om de dood van een dierbare te verwerken. Ze weet nog hoe het ging toen haar ouders kwamen te overlijden.

Ik krijg een appje van een vriendin: ‘Heb je de dood van Els goed verwerkt?’

Ik weet dat ze het goed bedoelt, anders zou ik in de lach schieten. Of woedend worden. Wat bedoelt ze? Mijn zusje is zes weken dood, is dat voldoende om een dood te ‘verwerken’? Wat bedoelt ze eigenlijk met ‘verwerken’? Is dat hetzelfde als rouwen? En wat is rouwen dan?

Ik denk aan de dood van mijn ouders, zestien jaar geleden. Ze gingen een half jaar na elkaar. Met de dood van mijn moeder had ik meteen vrede. Haar hart was versleten, en zonder een gezond lichaam waarmee ze kon lopen en fietsen wilde mijn sportieve moeder eigenlijk niet meer. Haar toch nog plotse dood was voor haar een zegen. En dat troostte ons, haar man en zes kinderen.

Mijn vader, dat is een ander verhaal. Hij had zichzelf nét geleerd hoe je de wasmachine moest bedienen en een driegangendiner in elkaar moest draaien (aspergesoep, gebakken aardappeltjes, een slaatje, ijstaart toe) voor zijn vrienden en vriendinnen, toen hij ziek werd en stierf. Zonder mijn vader leek het leven maandenlang grauw en troosteloos. Wie moest ik nu bellen voor advies? Hoe kon ik leven zonder die lieve blauwe ogen? Wie lachte mij voortaan bemoedigend toe? Wie maakte nu nog flauwe grappen en vertelde verhalen over vroeger? Wie was er trots op mij?

Soms, als ik op de fiets bij een stoplicht stond te wachten, mijn huis binnenliep na een lange werkdag, of in de rij stond voor de kassa, overviel me vanuit het niets een diep verdriet. Nooit meer zou hij voor mij de deur opendoen, nooit meer thee maken in de stokoude theepot of met mij en de kinderen wandelen over de hei. Met hem werd mijn kind-zijn voorgoed opgedoekt.

Om hem heb ik hartgrondig gerouwd.

Met mijn zusje is het anders. Haar laatste maanden in het hospice waren zo intens en zo’n eruptie van zonneschijn, whisky en sigaretten, van het leven vieren en de dood tarten, dat we allemaal uitgeput waren toen ze eindelijk werd gehaald. Zij was eraan toe en keek ernaar uit. En wij konden weer door met óns leven, hoe hard dat ook klinkt.

Ik was blij dat ik meteen na de uitvaart werd opgeslokt door het werk dat ik had laten versloffen, dat ik geen tijd had om te voelen. Want voelen had ik al volop gedaan, in de weken voor haar dood, toen ik worstelde met herinneringen en gevoelens, soms lelijk, soms mooi, soms weemoedig, soms hilarisch. Maar altijd intens, want met Els was nooit iets half, maar altijd driedubbel-en-dwars.

In die zomermaanden, toen Els nog leefde, is voor mij het rouwen al begonnen. Verdriet om die jeugd waarin dingen misgingen, om zussen die rivalen werden, om verloren jaren waarin we elkaar niet hadden willen zien. Verdriet om dat zusje dat ik ergens onderweg was verloren en dat er straks écht niet meer zou zijn.

‘Heb je de dood van Els goed verwerkt?’

Vraag het me over half jaar nog maar eens.