José: “Met vakantie naar een land in oorlog – daar heb ik nog nooit van gehoord”

Een vriendin van José heeft een Oekraïens gezin in huis, dat deze zomer met vakantie naar het vaderland gaat.

Ik lunch bij een oude vriendin. Toen we allebei studeerden werkte ik in mijn vrije tijd in het restaurant van mijn broer, zij deed vrijwilligerswerk in een bejaardenhuis waar ze met eenzame mensen een praatje en een wandelingetje maakte.

Inmiddels zijn we bijna veertig jaar verder. Het goede hart van mijn vriendin is nog geheel intact. Zij en haar man hebben al ruim een jaar drie Oekraïners in huis, een moeder met twee dochters van zeven en tien jaar. De zolderkamers van hun volwassen dochters stonden toch leeg en nu hebben ze weer een bestemming.

Wanneer we aan tafel zitten en salade, gerookte zalm en versgebakken broodjes eten, komen net de twee meisjes uit school: roze rugzakken, roze crocs, roze leggings, donkere ogen, donker haar. Verlegen lachend staan ze in de woonkamer, in verrassend goed Nederlands geven ze antwoord op mijn vragen. Ja, het is leuk op school, ja, ze missen hun vriendinnetjes, ja, Nederlands is moeilijk maar niet heel erg.

Even later loopt hun moeder de trap af. Ook haar legging en sloffen zijn roze. Ze lacht naar ons, zegt “Hello” en verdwijnt naar de keuken. Even later komt ze weer tevoorschijn met bordjes met boterhammen en appelpartjes en bekers thee. Zij en haar dochters verdwijnen naar boven.

Mijn vriendin vertelt dat ze hun man en vader al een jaar niet hebben gezien. “Maar deze zomer gaan ze op vakantie naar Oekraïne om de familie op te zoeken”, vertelt ze.

Huh, op vakantie? Hoe dan?

“Wij brengen ze met de auto en zetten ze af bij de grens. Dan gaan wij twee weken door Polen toeren, daar zijn we nog nooit geweest. Daarna halen we hen op en rijden we met ’n vijven weer naar Nederland.”

Ik val bijna van mijn stoel van verbazing. Met vakantie naar een land in oorlog – daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar is dat niet onveilig dan, informeer ik. Blijkbaar niet, zegt mijn vriendin, de stad waar zij vandaan komen ligt in het westen, niet in het frontgebied, en er wordt niet gevochten. Maar waarom zijn ze dan hier, denk ik. Ik durf dat niet hardop te zeggen, het klinkt zo onaardig en mijn vriendin zit er blijkbaar totaal niet mee.

Als ik naar huis rijd spelen nog meer ongemakkelijke vragen door mijn hoofd. Stel dat Amsterdam, waar ik woon, zou worden beschoten. Zou ik dan naar Duitsland of België vluchten, of nog verder weg, naar Oekraïne bijvoorbeeld? Zou ik dan niet eerder naar Den Haag gaan waar mijn geliefde woont, of naar Schoorl, naar mijn broer? Of desnoods naar Limburg of Groningen, waar ik de taal spreek en min of meer de mores ken?

Maar mijn land is niet in oorlog, er wordt nergens gevochten. Ik ben veilig en mijn kinderen ook. Ik weet niet wat het is om angst te hebben voor bommen en granaten en mitrailleurvuur. Ik heb geen idee, geen recht van spreken.

En toch klinkt het raar, met vakantie naar een land in oorlog.