José: “Om mijn nieuwe weegschaal te pleasen, ga ik aan het werk”

José Rozenbroek beseft na een etentje met een vriendin dat ze is geobsedeerd door haar nieuwe weegschaal.

Tot voor kort had ik geen weegschaal. Ik vond het vroeger een geruststellend idee dat mijn dochters daardoor niet non stop hun gewicht in de gaten hielden en ook voor mezelf vond ik ’t wel zo rustig. Aan mijn spijkerbroeken merkte ik wel of ik was aangekomen, en af toe, als ik me slank genoeg voelde, stond ik op de weegschaal in de sportschool.

En dan kom ik in een magazine een weegschalentest tegen. De winnaar, Romi heet ze, is niet duur en kan van alles wegen en meten: gewicht, BMI, spiermassa, botmassa, visceraal vet, onderhuids vet, spiersnelheid, zelfs je hartslag en hartfunctie en je biologische leeftijd.

Dat ding wil ik hebben.

De volgende dag wordt-ie al bezorgd. Ik installeer een app waarop alle metingen worden opgeslagen in grafiekjes. Vanaf dag één ben ik hooked en stap elke ochtend meteen na het plassen op mijn nieuwe vriendin. Op mijn telefoon, die voor me ligt op de wasbak, lees ik de metingen uit. Ha! 235 gram afgevallen. Wow! Mijn BMI is eenhonderdste procent gedaald. Hé! Mijn hartslag was gisteren 79 en vandaag 83. Shit! Mijn onderhuidse vetpercentage slaat nog steeds oranje uit, maar gelukkig is mijn buikvet onder controle (groen). En hoera! Mijn biologische leeftijd ligt bijna 20 jaar onder mijn echte leeftijd!

Hoe Romi dat allemaal kan weten en of ze gelijk heeft, geen idee, maar om haar te pleasen ga ik aan het werk: ik eet minder, ik fiets harder, en ik doe elke ochtend 20 push-ups (op mijn knieën weliswaar) om spierballen te kweken.

Tijdens een etentje met vriendinnen vertel ik opgetogen over mijn nieuwe huisgenoot.

L. – ze kent me goed - schudt haar hoofd. “Weg dat ding, José, dat is helemaal niet goed voor jou.”

“Waarom niet?” zeg ik verbaasd.

“Jij raakt geobsedeerd”, zegt ze beslist. “Net als je moeder.”

Beduusd eet ik de rest van de frieten op. Ik lik nog net niet het mayonaisepotje uit, terwijl ik denk aan het kladblokje van mijn moeder. Na haar dood ruimden mijn zus en ik haar kamertje op. Op haar bureautje troffen we tussen haar uitgedroogde lipstick en overjarige poederdoos een kladblokje aan: pagina’s vol lange rijen getallen, de ene rij onder de letter M, de andere onder de letter A. We tuurden naar die mysterieuze cijferrijen: 58, 58,5, 59, 58,5, 57,5, 57, 58, 57, 56... Wat betekende dit? Tot ik het opeens wist: mijn moeder had zich elke morgen (M) en elke avond (A) gewogen en haar gewicht genoteerd in haar eigenste Romi.

Arme mama, dit wees toch wel op een ernstige obsessie. En dat terwijl ze op het einde een vogeltje was dat nauwelijks meer at.

“Vind je me gefixeerd op mijn gewicht dan?” vraag ik L.. “Ik doe toch bijna nooit aan de lijn?”

“Ja”, zegt ze streng. “Je hebt het er vaak over. Je bent er veel meer mee bezig dan je wil toegeven.”

Eyeopener. L heeft gelijk. Maar ik hou inmiddels zo van Romi. Wat moet ik doen? Haar de deur wijzen? Ik besluit om haar voortaan nog maar een keer per week aandacht te geven, maar de junk in mij schreeuwt en hunkert naar haar. Zij wil Romi.