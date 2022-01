John de Mol. Als een duveltje uit een doosje verscheen hij in de 48ste minuut in het BOOS-programma van Tim Hofman over het seksueel overschrijdend gedrag van diverse medewerkers van The Voice. Van bandleider Jeroen Rietbergen tot Marco Borsato, van een niet bij name genoemde regisseur tot Ali B: zij werden door tientallen vrouwen van diverse perversiteiten beschuldigd, van het maken van seksuele toespelingen en het sturen van dickpics tot verkrachting aan toe.

Damage control

John, de Mol, tot 2020 de grote baas van het spul, kwam dus in het programma aan damage control doen. Met zijn benen over elkaar geslagen, half afgedraaid op zijn stoel en zenuwachtig met zijn handen knijpend, beweerde hij dat hij hier he-le-maal niks van had geweten. Ja, in april 2019 was er een klacht in gediend over Jeroen Rietbergen, die seksappjes en een dickpic naar een meisje had gestuurd.

John, God zelve in televisiekringen, had Jeroen – godbetert de geliefde van zijn zus Linda – onmiddellijk op het matje geroepen. Jeroen was in zijn Porsche gestapt en vervolgens had John hem een half uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. Hij had hem nog nét niet op zijn bek geslagen.

Stevige woorden, John keek ferm en grimmig. Maar daar bleef het bij. Rietbergen mocht blijven, want ’iedereen verdient een tweede kans’. Hofman vroeg het voor de zekerheid een paar keer: was dit dan echt het enige voorval dat jou ter ore was gekomen in al die jaren dat je bovenop dat programma had gezeten? Ja, echt, herhaalde De Mol elke keer weer.

Geen spoor van schaamte

Daar klopt dus geen bal van: uit de schuldbekentenis van Rietbergen bleek namelijk dat hij diverse malen meiden had lastiggevallen met seksueel ongepast gedrag, dat hij hiervoor al jaren geleden in therapie was geweest, dat zijn relatie met Linda er toen op stuk was gelopen maar dat zijn vrouw hem weer had vergeven (inmiddels heeft Linda hem weer het huis uitgegooid).

En dat alles zou John – machtige, alleswetende alphaman en zwager van Rietbergen - allemaal niet hebben geweten?

Ook leek hij maar niet in te zien dat er blijkbaar een sfeer bij The voice heerst waar oudere mannen het normaal vinden om hun macht te misbruiken en jonge meiden lastig te vallen. Geen spoor van schaamte dat er onder zijn leiding en in zijn bedrijf zulk onbeschaamd en grensoverschrijdend gedrag werd vertoond. Geen enkel excuus, geen enkel woord over hoe de cultuur zou moeten veranderen en wat hij daaraan zou kunnen doen. Wél over het gedrag van vrouwen: zíj́ moesten voortaan vaker en beter en harder hun mond opentrekken als mannen hen lastigvielen. “Als niemand praat kan ik niks doen.”

Denken staat vrij, daden doen ertoe

Mannen zijn geneigd om andere mannen de hand boven het hoofd te houden. Weg te kijken bij seksueel overschrijdend gedrag. Je kan als vrouw je geen voorstelling maken van wat er in sommige mannenhoofden omgaat, maar mannen begrijpen elkaar maar al te goed. Ik vroeg het deze week nog aan een vriend: “Zou jij tegen een jonge vrouw durven zeggen: ‘Ga daar eens staan, want dan kan ik beter naar je billen kijken?’” “Nee”, zei hij. Hij voegde er eerlijk aan toe: “Maar ik zou het wel kunnen denken.”

Denken staat vrij. Daden - die doen ertoe. Of, zoals de seksualiteitsexpert aan het einde van het programma zegt: “Nogmaals, de verantwoordelijkheid ligt altijd bij degene die over de grens gaat, en niet bij degene die het overkomt. Is dat duidelijk genoeg?”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt.