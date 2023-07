José: “Opeens lonkte het leven als hippe zwerver”

José besloot tien jaar geleden global nomad te worden. Ze reisde naar Los Angeles en New York, maar ontdekte al snel dat het niet het walhalla was.

Met de verhuizing naar Amsterdam, nu precies tien jaar geleden, veranderde mijn leven. De kinderen waren een jaar daarvoor het huis uitgegaan, in diezelfde tijd werd ik freelancer. In die beginperiode knaagde het lege nest, en ik miste de reuring van een redactie, met veel slap geouwehoer en gelach en met de poten op tafel samen briljante ideeën bedenken. Ik ontdekte ook de voordelen. Geen baas die met trommelende vingers op me zat te wachten met een vervelende boodschap - bezuinigen! -, geen slepende vergaderingen, geen lamlendige collega’s, geen kantoorpolitiek. Ik kon werken waar, hoe en wanneer ik wilde, al was het midden in de nacht vanuit mijn bed. Wat een vrijheid.

En toen had ik ook nog eens dat fijne appartement midden in de stad op de kop getikt dat heel geschikt was om te ruilen of verhuren. Opeens lonkte het leven van een global nomad. Uhhh, een watte? Een global nomad, een hippe zwerver zeg maar. Een groot deel mijn werk – stukjes tikken, bladen maken – kan ik overál doen, als ik maar m’n laptop bij me heb en over wifi beschik. Ik schreef me in bij een huizenruilsite waar likkebaardend mooie huizen werden aangeboden. In de jaren erna ruilde ik met een paar hipsters uit Los Angeles en met een kapper met een appartement met adembenemend uitzicht over Manhattan. Ik bivakkeerde weekjes in Antwerpen, Kopenhagen en Parijs, ik bracht met de dochters de kerstdagen door in Londen en een paasweekend in Berlijn. Elke juni verhuurde ik mijn huis via Airbnb en verkaste dan zelf naar een huisje in de Toscaanse heuvels. Altijd ging de laptop mee.

Dat was natuurlijk allemaal cool en fantastisch. Ik ontdekte ook de downside, namelijk dat het werk je nooit loslaat en jij je werk niet meer kan loslaten. Het leek dan wel vakantie, maar dat was het niet. Altijd knaagde er wel een stuk aan me dat af moest, een mail die beantwoord diende te worden, een telefoontje dat dringend moest worden afgehandeld, een bandje dat eerst moest worden uitgetikt voordat ik in het zwembad mocht springen of een nieuwe stad kon verkennen.

Opeens had ik er een beetje genoeg van, van dat zwerven over de wereld, met je werk in je rugzak. Ik wilde weer eens ouderwets vrij zijn, zonder sores aan mijn kop en zonder werk dat zachtjes zeurend om aandacht vroeg.

Dit jaar, zo heb ik besloten, ga ik old school met vakantie. Ferm heb ik mijn opdrachtgevers afgehouden en klussen afgeslagen. En omdat ik mijn huis niet heb geruild, hoef ik het ook niet uit te mesten en schoon te maken. Dat scheelt een hoop gedoe en tijd. Ik ga eens twee weken helemaal niks doen, behalve toeren en hiken door Transsylvanië in Roemenië, lezen, eten en drinken. Mijn geliefde hoopt heel erg dat we beren spotten. Hij heeft al een belletje opgediept waarmee je ze kan wegjagen. Misschien dat ik volgende week mijn berenavonturen met jullie deel, misschien ook niet.

Ik zie het wel - niks moet, alles mag.