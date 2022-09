José: “Oudere vrouwen mogen geen seksualiteit uitstralen – zeker koninginnen niet”

José was vroeger niet bepaald dol op Camilla maar inmiddels snapt ze waarom.

Na De Uitvaart van de Eeuw vlogen de nieuwe koning en zijn gemalin per helikopter naar Balmoral, het Schotse kasteel van de familie. Daar mogen ze een beetje op adem komen na tien dagen van openbare rouw en miljoenen handjes schudden.

Ik hoop voor hen op lange wandelingen en samen languit op de sjofele sofa onder een groen geruite plaid vol hondenharen. Uitzicht over de groengrijze hooglanden, gin-tonic binnen handbereik, laarzen bij de voordeur, Shetlandtruien met stukken op de versleten ellebogen, ouwe paardijbroeken, dikke sokken, dat soort werk.

Hij mopperend en klagend, zij opgewekt en opbeurend. Want dat is hun rolverdeling, al ruim vijftig jaar. Toen ze elkaar ontmoetten in 1971 – Charles 22, Camilla twee jaar ouder – raakte hij verliefd op haar hese stemgeluid, onbekommerde uitstraling en vrolijke charme. Haar overgrootmoeder Alice Keppel was twaalf jaar lang de minnares geweest van zijn betovergrootvader Edward de Zevende, en ook hun nazaten bleken als blokken voor elkaar te vallen.

“Doe maar alsof ik een hobbelpaard ben”, zou zij hem hebben aangespoord om hem over zijn schroom in bed te helpen, schrijft Tina Brown in The palace papers (heerlijk boek, aanrader).

Ik, leeftijdsgenoot en fan van Diana, snapte vroeger nooit wat hij in haar zag, die ouwe heks met haar woeste kapsel, en waarom hij toch zo graag haar tampon wilde zijn. Ook door het Britse volk is ze lang uitgekotst en het had heel wat voeten in de aarde voordat ze konden trouwen in 2005.

Achteraf zie ik pas hoeveel onversneden vrouwenhaat schuilging in die afkeer van Camilla; haat jegens oudere vrouwen die een onverschrokken zelfstandigheid en seksualiteit uitstralen. Daar houden de mensen niet van, zéker niet als het om prinsessen en koninginnen gaat. Voor hen gelden de regels van het sprookje: ze mogen geen rauwe seks uitstralen maar moeten zachtmoedig zijn, met getemde lokken, blossen op de wangen en onberispelijk smalle tailles. Kijk maar naar Kate.

Maar de verontwaardiging is in de loop van de jaren gaan liggen en het rumoer verstomd. Zelfs de zonen van Charles zijn naar verluidt inmiddels dol op Camilla. En je kan niet anders dan bewondering voor haar hebben, voor haar standvastige liefde voor die nukkige man. Die nu koning is, een baan waar zij nou niet bepaald naar uitkeek, want hoe kan ze dan nog uit de schijnwerpers blijven die ze nooit ambieerde?

Mijn vriendin Judith die álles weet van het Britse Koningshuis, vertelde me dat Camilla een paar weken geleden haar teen heeft gebroken. Desondanks sjouwde ze na de dood van Elizabeth trouw achter haar man aan door het godganse land. Toen zij een dag even niks hoefde, is zij naar haar eigen huis gegaan, Ray Mill House, op een kwartier rijden van Highgrove waar ze met Charles woont. Daar kan ze, zoals ze zelf zegt, haar schoenen uitschoppen, in een ouwe peignoir een potje koken en een very large gin-tonic drinken.

Hip hip hooray for Camilla, Queen Consort. Dat zij nog heel vaak even kan ontsnappen.