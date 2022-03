Het was tijdens een andere oorlog ergens in Oost-Europa dat de oudste dochter (6) om familieberaad vroeg. Ook in ons gezin had een strijd gewoed en haar vader en ik waren niet lang daarvoor uit elkaar gegaan. Het verdriet hing nog in de kamers en oudste en jongste dochter hadden ieder hun eigen manier om de scheiding te verwerken. Jongste (4) was vooral woedend op mij en zei bij het minste of geringste dat ze lekker bij papa ging wonen.

Oudste was vooral verdrietig. En stil. Tot ze erachter kwam dat als ze zei dat ze iets wilde bespreken met ons samen, papa niet meteen rechtsomkeert maakte op het tuinpad, maar met mama en haar om de tafel ging zitten. Zo ook die zondagmiddag; wij met zijn drieën achter een kopje thee en een glaasje limonade, de jongste op de grond met de Playmobil-poppetjes, met grote oren meeluisterend.

“Wat is er schat?” vroeg ik. “Wat wil je met ons bespreken?”

Ik vermoedde dat het over de scheiding zou gaan, maar oudste liet haar tranen rollen en zei dat ze zo bang was voor de Kosovo-oorlog. Dat die ook hier kon komen. En dat we dan zouden moeten vluchten en dat ze ons dan kwijt zou raken. “Hoe kan ik jullie dan weer terugvinden tussen al die mensen?”

We troosten haar, we zeiden dat die oorlog in een land ver weg was en dat die nooit in Nederland zou komen. En dat we haar nooit, nooit kwijt zouden raken. Ik zag dat ze ons wel wilde, maar bijna niet kón geloven in die dagen dat papa toch ook een soort van kwijt leek. Nadat ze haar tranen had gedroogd vroegen we of jongste ook nog iets wilde bespreken - we zaten er toch, dus dat kon in één moeite door.

Ze keek niet op van haar spel, liet haar poppetjes nog eens flink met elkaar vechten en zei nors: “Nee. Judith is al zeurig genoeg.” Daar moesten we hard om lachen, waardoor de dreiging van de grote en de kleine oorlog enigszins week en het toch nog gezellig werd.

Afgelopen dagen moest ik weer aan die zondagmiddag van bijna 24 jaar geleden denken. Overal op de wereld zullen kinderen hun ouders vragen: komt de oorlog ook hier? Moeten wij dan ook vluchten? En overal zullen ouders hun kinderen proberen te troosten en gerust te stellen - soms tegen beter weten in.

Ik dacht ook aan de Oekraïense president Volodymyr Zelenski, die na zijn verkiezingsoverwinning in 2019 het volk had toegesproken. Hij had in zijn speech gezegd: “En alsjeblieft, hang mijn portret niet aan de muur in jullie kantoor. Want de president hoort geen idool te zijn. Hang maar foto’s van jullie kinderen op. En kijk ze in de ogen voordat u belangrijke besluiten neemt.”

Kijk ze in de ogen voordat u belangrijke besluiten neemt.

Als we dat toch allemaal eens zouden doen. Dan zouden er nooit oorlogen zijn, geen kleine en geen grote.