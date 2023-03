José: “Pas als ze omvallen merk je hoe onmisbaar sommige mensen zijn”

José Rozenbroek rouwt om een goede vriend. Zo’n man die niet veel zegt, maar toch een enorme stilte achterlaat.

Vriend A. is dood, de man van mijn vriendin Marije. Hij was al een paar jaar ziek, maar tot voor kort gaven grote chemopillen hem steeds weer een paar maanden respijt. Eigenlijk wilde hij die pillen niet, geen poespas alsjeblieft. Toen bleek dat ze hem tijd van leven gaven, nam hij ze toch – in zijn magere lijf zat genoeg lust for life om nog niet dood te willen.

Hij was voor mij 35 jaar de man die zwijgzaam in de keuken stond als ik Marije kwam halen voor een zondagse wandeling. Of in zijn stoel zat, kopje koffie of een glaasje naast zich, klaar voor Ajax-Feijenoord op de buis. Die een tikje narrig informeerde of ik misschien mee wou eten. De laatste keer, een paar maanden geleden, toverde hij hazenpeper op tafel, waanzinnig lekkere gegratineerde spruitjes en aardappeltjes uit de oven; een wintermaaltje dat de maag en het hart verwarmde. Vaak stuurde hij me daarna het recept, waar ik dan weer niks mee deed.

A. zei nooit veel. Hij vond dat je je mond pas moest opentrekken als wát je wilde zeggen ook de moeite waard was. Ik vrees dat hij vaak geërgerd naar het gekakel van Marije en mij luisterde. Soms zei hij bij een anekdote die zij in geuren en kleuren en met veel overdrijving uit de doeken deed: ‘Nee, zo was het niet.’ Dan schudde hij zijn hoofd en klemde zijn kaken op elkaar.

Nu hij er niet meer is, besef ik hoe ik hem ga hem missen, hoe hij geruisloos hoorde tot het decor van mijn leven. Hij leek stug, maar in dat magere lijf schuilde een groot hart. Een hart dat klopte voor de mensen om hem heen, zijn gezin, zijn familie, zijn vrienden, de vrienden en familie van die vrienden, voor wildvreemden. Met eindeloos geduld gaf hij mijn oudste bijles rekenen waardoor ze haar toelatingsexamen voor de pabo haalde, hij spijkerde mijn jongste bij met economie, de Indiase verloofde van mijn nichtje hielp hij met inburgeren. En als vrijwilliger leerde hij kansloze jongeren te overleven in deze maatschappij. Hij was een man als een pilaar, een van die stille krachten die weinig lawaai maken, maar geruisloos hun ding doen. Als ze omvallen merk je pas hoe onmisbaar ze zijn.

Ik ga naar Marije met een bosje papegaaientulpen. Het is druk in huis, gezellig bijna, vol zonen en schoondochters en kleindochters die aan tafel aan het tekenen zijn. Hij ligt alleen in de tuinkamer, tientallen kaarsjes en foto’s om hem heen. Een zuinig zonnetje schijnt naar binnen. Hij is ondraaglijk dood.

Ik loop de keuken in, een schoondochter staat aan het aanrecht, ze maakt koffie en thee, wie wil er een stukje taart? Slagroomtaart – het laatste wat A. nog wilde eten. Ze staat waar hij altijd stond en ik zou haar ’t liefst willen wegjagen: vort jij, dit is niet jouw plek. Waar is A. gebleven?