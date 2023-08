José: “Pieter Omtzigt zwerft, zo vermoed ik, ergens op het autismespectrum”

José Rozenbroek kijkt met belangstelling naar Pieter Omtzigt, die haar een beetje doet denken aan haar neef met Asperger.

In de podcast Beestachtig!, vergelijkt de Texelse veldbioloog Arthur Oosterbaan beroemdheden met dieren. Pieter Omtzigt – ik hoef hem niet te introduceren – wordt een poema genoemd. Behendig en vasthoudend, gaat voor zijn welpen door het vuur. Bovendien brult de poema nooit de longen uit zijn lijf, gaat altijd z’n eigen gang en kan een enorm territorium doorkruisen. Alleen zal dit relaxte, zelfbewuste beest niet snel overspannen raken, in tegenstelling tot Omtzigt, die al eens een burn-out heeft gehad.

Zelf moet ik, als ik Omtzigt zie, altijd denken aan een wat wonderlijke maar sympathieke neef van mij. Hij is razend slim, gepromoveerd in de kunstmatige intelligentie of zoiets – van zijn proefschrift snapte ik alleen het dankwoord. Hij is aardig en attent, op familiefeestjes komt hij braaf opdagen, onberispelijk in een nette broek, gestreken hemd en met gekamde haartjes. Terwijl de andere neven in verschoten poloshirts en korte broeken met elkaar voetballen, praat hij liever met de ooms en tantes bij de thee met appeltaart. Bijvoorbeeld over de voors en tegens van de nieuwe pensioenwet, waarbij hij iedereen overtroeft met data en feiten. Interessant en nuttig, zeker, en ik zou eigenlijk goed moeten opletten, maar na een kwartier duizelt het me en ga ik toch liever bij die voetballende knullen kijken.

Van die neef wordt wel gezegd dat hij Asperger heeft, een hyperintelligente autist is. Op zijn tweede was hij bezeten van auto’s. Aan het geluid van de motor kon hij horen welke auto door de straat reed. Toen hij drie werd, gaf ik hem een puzzel. Het cadeau pakte hij niet uit want, dat zag in hij een oogopslag, “er zat geen auto in.” Zo’n soort jochie dus.

Omtzigt zwerft ook, zo vermoed ik, ergens op het autismespectrum. Dat fanatieke, dat vastbijterige, dat alles-willen-weten van één onderwerp, dat kunnen graven in vuistdikke dossiers, dat gelijk willen krijgen... Niet meer wijken als hij ergens zijn tanden in heeft gezet. Daarvoor zet hij alles op alles. Wat iedereen lijkt te zijn vergeten is dat hij in 2017 zelfs een Oekraïense nepgetuige van vliegramp MH17 liet opdraven, die hij in een zaal vol nabestaanden twijfel liet zaaien over de toedracht van de ramp.

Later noemde hij dat ‘onzorgvuldig’. Ik denk dat bijna geen Tweede Kamerlid weg was gekomen met deze toch best schokkende daad, maar hoor je iemand daar nog over zeuren? Omtzigt is een publiekslieveling, omdat hij, dat voel je aan je water, geen politiek bedrijft ter meerdere glorie van zichzelf, maar voor de goede zaak. Hij komt op voor de ‘gewone’ mensen, van spelletjes houdt hij niet, net zomin als mijn neef van voetballen houdt. Hij is zo weinig machtsbelust dat hij hoopt dat zijn partij niet te groot wordt en dat hij niet de premier van het land hoeft te worden. Ik hoop het met hem. Laat hem lekker in de Kamer zijn goede werken verrichten. Laten we duimen dat hij niet overspannen raakt. Dus zeg ik: stem niet op Pieter Omtzigt. Bescherm hem tegen zichzelf en behoud hem voor het land.