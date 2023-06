José: “Soms droom ik van een ander leven”

José moet voor haar werk op het platteland zijn en wordt spontaan verliefd.

Voor mijn werk moet ik naar Goes. Omdat ik al vroeg in de ochtend een workshop moet geven, had ik voor de nacht ervoor een hotel geboekt. Ik ben er tegen vijf uur ’s middags en huur een fiets om het Zeeuwse land te verkennen. Het is heerlijk: de zon op mijn gezicht, mijn benen die flink moeten trappen, want wind tegen - natuurlijk. ’s Avonds drink ik een glas wijn op een terras met uitzicht op de middeleeuwse kerk, eet een salade met frieten en tegen de tijd dat ik in mijn bed stap, ben ik een beetje verliefd. Met mijn laptop op schoot zoek ik op Funda naar leuke Goese huizen en droom ik over een gezellig, overzichtelijk leven in dat mooie stadje – zo anders dan Amsterdam. Daar heb ik weliswaar een heerlijk huis en veel fijne vrienden, maar djiezus, wat is het er druk. Zodra ik bij mij de deur uitstap, word ik van mijn sokken gereden door zo’n VanMoof-fiets of fatbike en verdoven de wietgeuren mijn hersenen.

Soms droom ik van een ander leven, een Goes-achtig leven.

De volgende dag bevestigen mijn cursisten dat het ‘goes’ leven is in Goes. Zijn er dan helemaal geen nadelen? Jawel, zeggen ze, de mensen zijn hier soms behoudend, op het reactionaire af. Ze vertellen over Roze Zaterdag dat 17 juni voor ’t eerst in Zeeland, in hun stad, zal worden gevierd. Dat had heel wat voeten in de aarde: boze brieven van kerkenraden, protesten van burgers, verhitte raadsvergaderingen, want werd de jeugd niet het slechte pad opgedreven door die roze fratsen en die raar uitgedoste lhbtq+’ers?

“Heb uw naasten lief, prediken ze in kerk”, zegt een van de cursisten. “Nou, daar merken we soms niks van.”

Ik ben verbaasd. Zeeland is toch ook Nederland? Hier kijken we toch nergens meer van op? Dan denk ik aan mijn collega Ingrid Kluvers. Ingrid leerde ik ergens in de jaren negentig kennen. Ze had drie kinderen en was gescheiden, ze woonde samen met haar vriendin. Ik kan me niet herinneren dat ik dat raar vond, in mijn bubbel waren wel meer mensen homoseksueel en, hallo, wij waren allemaal harstikke ruimdenkend. Toch? Maar onlangs verscheen er een autobiografische roman van haar, Luikend, en pas toen ik dat boek las realiseerde ik me hoe ze geworsteld moet hebben met haar seksuele geaardheid. Hoofdpersoon Hansje heeft een aardige man, drie kinderen, een prachtig huis en een goeie baan. Zo op het oog een jaloersmakend leven, maar niemand weet dat ze op vrouwen valt en niet uit de kast durft te komen. Het boek vertelt over haar worsteling om zichzelf te kunnen worden.

Laatst dronk ik weer een kopje koffie met Ingrid. Ze vertelde me hoeveel energie, pijn en verdriet het had gekost om uit een best goed huwelijk te stappen. “Ik wilde niet zo’n pot zijn. Ik wilde gewóón zijn. Maar ik kon op den duur niet langer mezelf verloochenen. Ik moest mezelf bevrijden of ik zou afsterven.”

Roze Zaterdag in Zeeland. In het mooie Goes dat ondanks alle protesten het tóch aandurft. Al is er maar één Zeeuws meisje dat hierdoor uit de kast durft te kruipen, dan zeg ik: ‘goes’ gedaan, Goes.