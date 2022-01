José: “‘The voice’ laat zien dat we nog altijd in een mannenwereld leven”

Deze week overleed seksuoloog Ellen Laan. Een vrouw wiens strijd nog zo ontzettend nodig is, bewijzen nu ook alle misstanden rondom The voice. José ondervond dat deze boodschap van alle tijden is...

“Pas deze week raakte ik verzeild in de tv-serie Sisi die iedereen al heeft bekeken, behalve ik dus. De Sissi met Romy Schneider heb ik minstens 28 keer gezien, en ik verwachtte weer een mierzoet romantisch verhaal, maar deze 21e-eeuwse versie van keizerin Elisabeth van Oostenrijk is een different cookie. Een jonge vrouw die paard kan rijden als een kerel en die naar niemands pijpen danst, een vrouw met seksuele dromen en fantasieën (in de eerste scène betrappen we haar als ze in haar slaap klaarkomt) en al heeft ze keine Ahnung wat haar in de huwelijksnacht te wachten staat, ze is er wel hondsnieuwsgierig naar. Als ze haar verloofde achternarijdt met een handgeborduurd zakdoekje dat ze hem cadeau wil geven, ziet ze hoe hij een bordeel verlaat (Keizer Frans-Josef was een notoire vreemdganger en rokkenjager). Even later schudt ze haar beursje leeg en vraagt de jonge hoer Fanny die haar aanstaande man zojuist heeft bezocht, hoe zij haar aanstaande echtgenoot het best kan behagen. Fanny antwoordt: ‘Wil jij hem dienen of wil je hem liefhebben?’

‘Liefhebben’, antwoordt Sisi zonder aarzelen. Waarop Fanny haar te verstaan geeft dat in dat geval het heel belangrijk is erachter te komen wat ze zélf lekker vindt.

Genotskloof tussen mannen en vrouwen

Historisch zal het allemaal niet verantwoord zijn, maar wie kan dat wat schelen? Ik moest bij deze scène denken aan de baanbrekende seksuoloog Ellen Laan die deze week is overleden aan borstkanker. Ik hoop toch zo dat zij deze Sisi nog heeft gezien. Ongetwijfeld zal ze goedkeurend hebben geknikt, want dit is precies waar ze haar hele werkende leven voor heeft gestreden: seksueel actieve vrouwen die net zoveel plezier tussen de lakens mogen, nee moéten beleven als mannen. Want, zo vroeg zij zich af, hoe is het in vredesnaam toch mogelijk dat zoveel meisjes en vrouwen pijn hebben bij het vrijen, dat zoveel vrouwen zelden of nooit klaarkomen, dat de genotskloof tussen mannen en vrouwen nog zo groot is? Ze gaf dan ook meteen het antwoord: omdat een meisje (laat staan de man met wie ze naar bed gaat) vaak haar lichaam niet kent, niet heeft meegekregen dat een vrouw genot mag beleven, niet weet dat haar clitoris méér is dan alleen dat knopje, dat penetratie niet fijn is als je (nog) niet vochtig genoeg bent. En trouwens, wist je al dat penis-in-vagina niet de enige manier is waarop je sex kunt hebben?

Mannenwereld

Onze maatschappij is blijkbaar nog altijd een men’s world, een wereld waar zijn plezier en zijn voorkeuren en zijn grillen leidend zijn. De beerpunt die vorige week bij The voice werd opengebroken laat precies hetzelfde zien: we leven in een wereld waarin de regels door mannen worden bepaald. Het is verdrietig dat we anno 2022 nog steeds mensen als Ellen Laan nodig hebben die keer op keer op keer de les herhalen die deze Sisi al halverwege de negentiende eeuw meekreeg: nee jongens, nee meisjes, vrouwen zijn niet dienend aan mannen.”