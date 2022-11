José: “Vaak ga ik in mijn eentje naar Parijs”

José mag af en toe gebruik maken van het apartement van haar ex in Parijs. Daar gaat zij dan vaak alleen naartoe.

Ik heb de mazzel dat ik een ex heb met een piepklein appartementje in Parijs. Dat leent hij gul en goedhartig uit aan dochters, broers en vrienden. Ook ik, moeder van zijn kinderen, mag zo vaak ik maar wil bivakkeren in zijn romantische studio onder de balken op de vierde verdieping van zo’n typisch Parijs appartementengebouw rondom een galmende binnenplaats. Dat maakt dat ik vaker dan de gemiddelde Nederlander een treinticket boek naar de Franse hoofdstad.

Soms ga ik samen met een vriend of vriendin of een kind. Maar vaak ga ik ook alleen. Omdat niemand kan, of omdat ik zin heb om met niemand rekening te houden. Ik heb vriendinnen die daar niet aan moeten denken, zo alleen in een vreemde stad, want is dat niet saai of eenzaam of eng? Ik kan iedereen geruststellen: eenzaam is het zelden, en eng heb ik nog niet meegemaakt.

Nu ga ik zelden ’s avonds laat nog dwalen door donkere en onbekende buurten, op excursie naar de banlieue of dansen in louche tenten. Dat scheelt natuurlijk een hoop engheid. Saai is het evenmin, want in Parijs is zoveel te doen dat ik altijd last heb van keuzestress. Ga ik naar het gerenoveerde musée de Cluny over de middeleeuwen, naar die prachtige tentoonstelling over Monet, of voor de zoveelste keer naar mijn lievelingsmuseum met het werk van Picasso? Ga ik winkelen in de Marais of Rive Gauche? Zal ik een onbekend buurtje exploreren? Zal ik wandelen of fietsen of pak ik de metro? Borrel ik ergens op een terras en bestel ik en passant een omeletje, of doe ik boodschappen bij de Monoprix en eet ik vanavond thuis? Want dat is zo fijn van een appartement dat je kent als je broekzak; dat voelt als thuis.

Het enige wat ik vreselijk vind in mijn eentje is uitgebreid dineren. Overdag een broodje eten in een tentje, geen probleem, maar ‘s avonds in een afgeladen brasserie allenig aan een tafeltje zitten en doen alsof je het reuze naar je zin hebt, nou nee. Je ziet het hier wel mannen doen: servet in de halsopening van hun hemd gestopt, fles wijn op tafel, driegangendiner, koffie en cognacje toe, lachen met de obers, vrijmoedig rondkijken, praatje met de buren – de hele rataplan. Ik zou sterven van verlegenheid. Me zielig voelen terwijl ik toch niet zielig ben. Me bekeken voelen en - hoewel ik nu ik ouder ben niet veel meer heb te vrezen - beducht zijn voor opdringerige mannen.

Het lijkt me een van de hordes die vrouwen nog moeten nemen op weg naar de ultieme gelijkwaardigheid aan het andere geslacht. Je veilig weten, en dus niet bang zijn voor ongewenste gasten. Je zo goed in je vel voelen dat je onschendbaar bent voor wat andere mensen van je denken. Kunnen genieten van een mooi diner, een lekker glas wijn én je eigen gezelschap.

Because you’re worth it.