José: “Waarom wil hij mij als hij ook twaalf jaar jonger kan krijgen?”

José kwam vroeger genoeg Walters van B&B vol liefde tegen op Tinder. Geile, ouwe kerels die niks willen met vrouwen van hun eigen leeftijd.

Nog héél even over B&B vol liefde. Ik had geen geduld om avond aan avond naar dat best wel slome datingprogramma te kijken, maar af en toe keek ik natuurlijk tóch. Alleen al om te weten waar de rest van Nederland het over had. En natuurlijk keek ik naar de reünie, vooral benieuwd naar of die leuke Debbie en Paul nog samen zouden zijn. Ik had nou niet het idee dat Debbie Paul de kleren van het lijf wilde rukken, maar gelukkig, ze waren nog samen. En zo te zien verliefder dan ooit. In bed had het blijkbaar goed geklikt.

Voorts werd onthuld dat Walter, de tantraman, aan geen van de vrouwen was blijven kleven omdat ze ‘zijn types niet zouden zijn’. Wat daarmee precies bedoeld werd, werd al snel duidelijk: de kandidaten die naar zijn Franse hotel waren getogen in de hoop op een energetische klik, bleken te oud naar zijn smaak. De gekwetste en woedende blikken van de vrouwen op de bank spraken boekdelen. René van der Gijp had gewoon gelijk toen hij bij Vandaag Inside over Walter zei: “Tantraman? Die man is gewoon geil! Vroeger heette dat gewoon dat je geil was. Nu heet je de tantraman!”

Ik heb ooit eens gelezen dat mannen een leeftijdsverschil van twaalf jaar het meest ideaal vinden, en mijn Tinderjaren – die gelukkig inmiddels achter me liggen – bevestigen dat. Je had de pedante ouwe kerels die zichzelf zo jeugdig vinden de kost moeten geven: “Sorry dames van mijn leeftijd, helaas, ik val niet op jullie. Reageren heeft geen zin.” Met andere woorden: jullie zijn me te oud en te lelijk, daar voel ik me te jong en te goed voor.

Met als gevolg dat ik – en met mij vele anderen – er járen afloog in mijn profiel, omdat ik helemaal geen zin had in een veel oudere man.

En toen had ik op een dag een match met een leuke vent die mij had geliket terwijl ik op papier toch twee jaar ouder was dan hij. In het echt was dat dus vijf jaar. Wanneer biecht je zoiets op? We waren net zo leuk aan het chatten en ik wilde niet dat hij op grond van mijn ware leeftijd gillend zou weglopen. Toch besloot ik hem vóór de eerste ontmoeting een appje te sturen. ‘Tijd om je iets te vertellen…’ Ik haastte me om erbij te vermelden dat mijn foto’s wel up-to-date waren. Zijn reactie was galant. ‘We gaan het zien. It’s the energy that counts.’

Er kwam een afspraak. Hij rende niet weg. En nog een. En nog een. En nu zijn we al twee jaar samen. Soms pest hij me ermee. “Hoe oud ben je ook alweer?” Maar ik zie ook dat het hem écht niks kan schelen. Maar mij kan het wél schelen. Regelmatig kwel ik mezelf met de gedachte: waarom wil hij mij als hij ook twaalf jaar jonger kan krijgen? Bezopen, ik weet het. Ik haat mezelf dat ik me heb laten besmetten met die toxische overtuiging dat mannen alleen maar jonge(ere) vrouwen aantrekkelijk vinden. En ik kan het niet eens met hem bespreken, want ik wil me niet laten kennen. Hem ook niet op gedachten brengen. En ik wil niet zo’n zeur zijn. Wat zeg ik: zo’n ouwe zeur.