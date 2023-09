José: “Wat leerde ik veel, dat eerste jaar dat ik op mezelf woonde”

Steeds meer studenten blijven thuiswonen in plaats van op kamers te gaan en dat baart José Rozenbroek zorgen.

Op mijn achttiende ging ik het huis uit, zoals toen heel gewoon was. Vanuit het kleine Doorn waar ik mijn puberteit doorbracht, ging ik naar het grote Amsterdam om daar te studeren. Ik kon niet wachten. Mijn moeder ook niet - we waren elkaar op dat punt in ons leven behoorlijk beu: zij die weerspannige dochter, ik die huilerige moeder die midden in de overgang zat (kwam later weer helemaal goed). Ook toen al was het moeilijk om goede huisvesting te vinden.

Ik woonde dat eerste jaar op verschillende adressen: in een klaslokaal op een noodopvang van de universiteit. Bij een vervelende hospita op een zolderkamer waar ik moest poepen en plassen op een chemisch toilet (dat ik elke week naar beneden moest sjouwen om ’m te legen op haar toilet. Doodsangsten stond ik uit dat ik met klotsende plee en al van de trap zou vallen.) In een studentenflat waar mijn medebewoners (viezige jongens met enorme studievertraging) seksboekjes onder mijn deur schoven. Nee, dat eerste jaar was niet altijd makkelijk, en ik kan me herinneren dat ik regelmatig op zondagavond na een weekend thuis in tranen op mijn kamertje arriveerde.

Tegenwoordig, zo was in het nieuws, gaan steeds minder studenten uit huis: nog maar 44 procent van de studenten woont op zichzelf. Op zich begrijpelijk: kamers zijn schaars en schreeuwend duur – 600 euro ben je tegenwoordig zó kwijt aan huur. Bovendien lijkt de generatiekloof niet meer te bestaan. Tegenwoordig vinden de meeste ouders het wel zo gezellig, zo’n thuiswonend kind. De meeste jongeren vinden het makkelijk, zo’n thuishaven waar lekker voor je wordt gekookt, met een vader die goeiig je band plakt en een moeder die de was voor je doet.

Klinkt allemaal prima en fijn. Toch vinden psychologen het een zorgwekkende trend. Bij een gezonde ontwikkeling van kinderen hoort het erbij dat je je losmaakt van je ouders, op eigen benen leert staan en zelfstandig wordt.

Ik denk aan het kind dat ik was toen ik op mijn achttiende met mijn fiets op station Driebergen-Zeist de trein nam naar Amsterdam om daar aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen. Wat leerde ik dat jaar veel. Met eenzaamheid dealen, nieuwe vrienden maken en omgaan met de goedgebekte Amsterdammers in de Blokker waar ik een bijbaantje had. Ik moest mijn eigen budget beheren; als het geld op was, at ik boterhammen met pindakaas. Ik leerde koken en mijn eigen kamer schoonhouden. Ik leerde zelf mijn tijd indelen: uitgaan, uitslapen, werken, eten én studeren. Mijn vriendje en ik konden rotzooien en ruziemaken zonder dat onze ouders met grote oren meeluisterden.

Ik leerde mijn eigen problemen oplossen. Er waren geen smartphones, hooguit een telefoon op de gang in je studentenhuis, dus je kon ook niet de godganse dag met je vader of moeder appen. Kortom: ik werd in dat jaar volwassen. Van de soms hardhandige lessen die ik toen leerde, had ik de rest van mijn leven profijt. Dat zou ik zó elke achttien- of twintigjarige gunnen.