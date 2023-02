José: “We kúnnen het wel: niet wegkijken, maar bijspringen in geval van een humanitaire ramp’’

Tijdens zeer trieste gebeurtenissen waarbij enorm veel mensen betrokken zijn, lijkt het ijs om ieders hart te verdwijnen. Waarom niet wat vaker mededogen tonen, vraagt José Rozenbroek zich af.

‘Ik ben gelukkig geboren’, zegt de man die even stilstaat om onze hond te aaien en een praatje te maken. We komen net van de bakker in het Zwitserse bergdorp waar we een week zijn neergestreken. Hij maakt een zwaaigebaar naar het weergaloze witte landschap om ons heen. Zijn ogen zijn net zo blauw als de lucht.

Even later zit ik bij een koffie en een croissantje een klein potje te huilen bij beelden op Twitter: reddingswerkers bevrijden een vrouw uit het puin. Gewikkeld in een groot kleed dat eruitziet als een enorme blauwgeruite theedoek, pakken handen haar aan en wordt ze doorgegeven tot ze veilig op een brancard ligt. Even later wordt haar dochtertje uit een metersdiep gat in het puin gevist en op een kastdeur gelegd. Haar stoffige bruine krullen dansen heen en weer.

In een andere video wordt een man in een ambulance herenigd met zijn dochtertje van anderhalf. Zijn glimlach kan niet breder en niet ongeloviger. En terwijl ik twee traantjes wegpink moet ik ook lachen: om al die kerels die zich verdringen om en tussen de reddingwerkers, de brancards en ambulances. Iedereen wil een handje toesteken, even een held zijn. Ze lopen, zo lijkt ’t, vooral in de weg, moeten worden weggeduwd en weggebonjourd.

Naast het huilen en het lachen voel ik opluchting. Opluchting dat ik geboren ben waar ik ben geboren, in Nederland, een landje waar we met z’n allen best wat te kankeren hebben, maar waar de wet van Murphy toch heel wat minder hard toeslaat dan in landen met onherbergzame bergen, stoffige wegen en gammele flatgebouwen, die worden geteisterd door burgeroorlogen, vluchtelingenstromen en aardbevingen waardoor er van het ene op het andere moment 20.000 slachtoffers te betreuren zijn.

Naast het huilen en het lachen en de opluchting voel ik trots. Ik lees dat de wereld massaal te hulp schiet, van Amsterdammers die bij het Kruidvat een tas vol luiers en maandverband kopen voor de vrouwen in Turkije, tot de Europese Unie die 1500 hulpverleners en 100 hulphonden uit 20 lidstaten naar het rampgebied stuurt. Ook de Russen helpen mee, net als de Zwitsers en de Egyptenaren en de Saoediërs. We kunnen het dus best wel: de rijen sluiten, mondiaal gekrakeel bijleggen en massaal bijspringen in het geval van een humanitaire ramp.

Naast het huilen en het lachen en de opluchting en de trots is er schaamte. Schaamte dat we nu en masse ach en wee roepen, maar wegkijken wanneer de ellende ons te veel op de hielen zit, in een bootje springt en deze kant opvaart. Not into my back yard, please. Schaamte én dat dubbele gevoel dat me steeds vaker dwars zit: enerzijds angst voor hordes vluchtelingen met wie we ons geen raad weten, anderzijds nederigheid: wie zijn wij dat we dit stukje aarde – het Wassenaar van de wereld – claimen en roepen dat zij moeten wegblijven?

‘Ik ben gelukkig geboren’: ja, wij, lucky bastards.