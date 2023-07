José: “Ze heeft tieten, haar man is Palestijn én ze is elitair, dus moest ze weg”

José Rozenbroek baalt dat Sigrid Kaag het bijltje erbij neergooit, maar ze begrijpt ook heel goed waarom.

Je kunt je kont niet keren en een weekje met vakantie naar la douce France, of de hele vaderlandse politiek dondert in elkaar. Eerst kondigen Rutte en Hoekstra hun vertrek aan, van wie ik onmogelijk kan zeggen dat dat me spijt. Vanochtend, ik lag nog soezend in mijn vakantiebedje, de luiken en de ramen open, uitzicht op een grote vijgenboom met daarachter de Zuid-Franse bergen, belde mijn jongste op: “Mam, heb je ’t al gehoord van Kaag..?”

Het verwonderde ons beiden niet, we vinden ook niet dat D66 en Kaag de laatste jaren erg goed uit de verf kwamen, en toch waren we verdrietig. Jongste moest er bijna van huilen. Ze is op een zomerkamp in Berlijn met studenten uit alle windstreken uit Europa en ze hadden een discussie gehad over vrouwenhaat - die overal welig schijnt te tieren, niet alleen in ons zo schijnbaar weldenkende landje.

“Mam, ze is van meet af aan weggepest door middelmatige mannen die haar niet konden hebben. Die niet kunnen verdragen dat een vrouw als zij superieur is aan hen. We worden al eeuwen geregeerd door elitaire mannen. Bij hen verschijnt er nooit een kerel met een brandende fakkel voor de deur.”

Uit onderzoek van een paar jaar terug blijkt dat vrouwelijk politici veel meer publieke afstraffingen krijgen dan hun mannelijke collega’s. Vooral Kaag kreeg jarenlang de volle laag op de sociale media, maar ook in kranten als de Telegraaf en websites als geenstijl.nl. Vanaf de allereerste minuut, drie jaar geleden, toen Sigrid Kaag zelfbewust aankondigde dat ze voor het premierschap ging. Ik wijdde er op deze plek nog een juichende column aan, blij dat een vrouw gewoon durfde op te staan en vertelde dat ze de baas van het land wilde worden. Ze won er veel stemmen mee en D66 werd bij de verkiezingen van 2021 de een na grootste partij. Ze oogstte echter nog veel meer afkeer. De oorzaak? Ik denk een giftige cocktail van vrouwenhaat, vreemdelingennijd en klassenstrijd. Want ze heeft niet alleen tieten, ze is bovendien getrouwd met een Palestijn en bovenal zou ze te elitair zijn. Het feit dat ze is opgegroeid is in een doodgewone huurflat in Zeist, deed daar niks van af. Ambitieuze vrouwen van de wereld die geaffecteerd praten? Daar moet meteen een fakkel in. Ze werd bedreigd en moest net als Wilders zwaar beveiligd door het leven. Die kooi is ze nu vrijwillig uitgestapt. Groot gelijk, mevrouw Kaag.

Ik moet aan Dilan Yesilgöz denken, de gedoodverfde opvolger van Rutte. Hoe zal het haar straks vergaan? En met Marjolein Moorman, de populaire wethouder uit Amsterdam die – ik wed er lekker elitair een fles champagne op – misschien wel de nieuwe lijsttrekker van PvdA-GroenLinks gaat worden? Zullen zij ook binnen de kortste keren neergeknuppeld worden? Of is er met hen – en natuurlijk met Caroline van der Plas - een nieuwe generatie stoere vrouwen aan bod, gepokt-en-gemazelde politici, straatvechters voor de duvel niet bang en niet weg te jagen, door niemand niet?

Ik hoop het zo.