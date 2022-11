José: “Ze kon wel janken, en dat deed ze ook toen ze me die avond belde”

Eenzaamheid is geen ouderdomskwaal meer en de oorzaken weet José Rozenbroek wel aan te wijzen. Een eenvoudige oplossing heeft ze ook.

Ik maak een reportage over vrouwen die tot ver na hun pensioen doorgaan met werken. Daarvoor interview ik Roefke Carmiggelt. Roefke is tachtig, en werkt nog ruim drie dagen per week als gezins- en relatietherapeut. Ze vertelt dat ze nog elke keer wordt betoverd door de bijzondere ontmoetingen in haar werkkamer. Sinds corona treft ze vaker dan ooit pubers aan haar ronde tafel. Boze, sombere, zwaarmoedige pubers, door hun ouders gestuurd. Aanvankelijk hebben ze totaal geen zin om met ‘die ouwe taart’ te praten, maar op een gegeven moment komen ze toch onder die hoodie tevoorschijn en branden ze los over hun pijn en verdriet.

Roefke ziet in de praktijk wat we in de krant lezen: het gaat niet goed met veel van onze pubers. Ze snapt ze wel: als je de tv aanzet, hoor je toch alleen maar slecht nieuws? Daarnaast is er iets anders aan de hand. Sinds de lockdown hebben meer jongeren moeite om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten. Ze zijn gewend geraakt om in hun uppie urenlang op hun telefoon te zitten en vinden zelfs bellen met vrienden eng, laat staan een echt gesprek. En dat maakt ze eenzaam.

Het zijn niet alleen tieners, maar ook twintigers die het moeilijk hebben, zo weet ik uit de eerste hand. Mijn jongste heeft een nieuwe baan in Brussel. Haar werkplek bevindt zich in een grauw kantoorgebouw aan de rand van de stad, en op haar eerste werkdag was er niemand. Iedereen werkte thuis, op de ICT-man na. Hij was het die haar een laptop gaf en een werkplek aanwees. Toen ze eenmaal aan haar bureau zat, werd het op die regenachtige maandagmorgen donker om haar heen - uit energiebesparing werken de lichten op bewegingssensoren en gaan ze uit op de plekken waar niemand zit. Daar zat mijn kind, in het donker, moederziel alleen. Ze kon wel janken, en dat deed ze ook toen ze me die avond belde.

Ik stuurde haar later in de week een krantenberichtje over quiet quitting, de tendens onder jonge mensen om het minimale te doen op het werk en het daarbij te laten. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, maar een van de boosdoeners, zo bleek uit onderzoek, is thuiswerken. Vijfendertigplussers werken sinds corona graag en veel thuis, maar daardoor is het voor vijfendertigminners moeilijk om oudere collega’s te leren kennen en van ze te leren. Killing als je jong bent, het gezellig wil hebben op je werk, inspirerende mensen wil ontmoeten, graag wil leren en presteren. Zo vervliegt al snel je ambitie en gretigheid. En ja, dan is het voorstelbaar dat je minimaal presteert en er stilletjes tussenuit knijpt.

Ik heb het zo te doen met mijn jongste en haar leeftijdsgenoten. En met al die pubers die een Roefke nodig hebben om onder hun hoodie vandaan te kruipen. Nooit meer een lockdown - laat dat de les zijn die we moeten trekken. En iedereen vanaf nu verplicht minstens drie dagen per week naar kantoor.