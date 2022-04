José: “Ze was al diep in de veertig toen hij op een avond zijn liefde voor haar bekende”

José gaat op bezoek bij een oud-studiegenoot en bij de hoogleraar bij wie zij studeerden in de jaren tachtig.

Een oud-studiegenoot heeft een mooi boekje geschreven over de hoogleraar bij wie we studeerden in de jaren tachtig. Een ontzagwekkende dame: geleerd, veeleisend en afstandelijk. Dat ze ook beschikte over een groot hart wist ik omdat ze me ergens in die jaren, toen ze me eens snikkend aantrof in een verlaten gang, meenam naar haar kamer waar ze me troostte met een kopje thee en een onberispelijke herenzakdoek die ze uit haar damestas viste.

Na mijn studie zagen we elkaar soms bij reünies en begrafenissen. Dan zei ze steevast: “Kom nou eens een kopje thee bij me drinken. Dat vind ik gezellig.” Ik durfde niet, maar een paar jaar geleden trok ik de stoute schoenen aan en inderdaad, het wás gezellig.

En nu is er dat boekje. Late liefde heet het. Het gaat over haar leven en vooral over haar enige en grote liefde, de getrouwde leraar Grieks op wie ze al op haar twaalfde verliefd was geworden, maar dat wist hij natuurlijk niet. Later raakte ze bevriend met zijn vrouw, kwam ze vaak bij hen over de vloer. Ze was al diep in de veertig toen hij op een avond zijn liefde voor haar bekende. Ze was ontzet, maar de geest was uit de fles, en niet veel later trok hij bij haar in. Omdat ze nog niet konden trouwen, verstopte hij zich als ze bezoek had, want samenwonen was in de jaren ’70 in hun kringen uit den boze. Later werd hij ziek, kwam in een rolstoel terecht. Ze verpleegde hem tot aan zijn dood. Daarna was ze weer alleen.

Ik schrijf haar een mailtje, dat ik het prachtig vind en of ik op de thee mag komen. Dat mag, ik kan alleen niet te lang blijven, hooguit drie kwartier. “Ik hoop dat je dat begrijpt: ouderdomsmoeheid.”

In de negentig is ze. Gebogen achter haar rollator loopt ze voor me uit naar de woonkamer. Ik heb teerwitte ranonkels voor haar meegenomen en ik mag zelf een vaasje uitkiezen.

“Dus je vindt het wel wat”, zegt ze als we ons geïnstalleerd hebben met een kopje thee en een paaseitje op een piepklein Wedgwood schoteltje. “Ik vind het wonderschoon”, zei ik. “Zo’n romantisch liefdesverhaal.” Ze glundert terwijl ze in haar eitje bijt. “En ook de rest van uw geschiedenis: voor ons was u de eerbiedwaardige professor, maar daarnaast zorgde u tot haar dood voor uw moeder, daarna voor uw vader, en later voor uw man. Wat heeft u veel gegeven in uw leven.” Ik kijk om me heen. In de kast, op tafel en op de vloer, overal staan bloemen. Zo te zien krijgt ze terug wat ze heeft gezaaid.

Ze doet haar ogen dicht en het lijkt alsof ze terugkijkt in de tijd. Daarna doet ze haar ogen weer open en zegt glimlachend. “Ik werd een ware rolstoeldeskundige.” We praten over de kunst van ouder worden en dan mag ik nog een klusje voor haar doen: verdorde tulpen weggooien.

Twee dagen later test ik positief op corona. Ik denk meteen aan haar en schrijf haar een bezorgd en schuldbewust mailtje. Ze blijft laconiek. “Ik zelf heb nergens last van hoor. Ik vond je bezoek erg fijn. Geniet van je dotters!”