Samen met een vriendin gaat José een kopje koffie drinken buiten de deur. Ze praten over de mensen voor wie ze zorgen.

Vriendin P. en ik zitten op een terras in het park. Er dwarrelen verschrompelde blaadjes van de kastanjebomen neer op het verdorde gras. Het lijkt oktober, maar het is een bloedhete dag in augustus. Ik waaier mezelf met de rok van mijn wijde, dunne jurk koelte toe en denk aan de naaldbomen die ik een paar weken geleden overal in Duitsland zag, met treurig hangende takken, scheef- of omgewaaid. De schuld van de letterzetter, legde mijn vriend uit, een kevertje dat opleeft bij droog en warm weer wanneer de bomen verzwakt en uitgeput raken. Dan kruipt zo’n nare letterzetter onder de schors van de boom en graaft daar eindeloze gangetjes. Daardoor wordt de boom aangetast en gaat-ie dood.

We praten over mijn zus die ook ergens deze weken dood zal gaan. P. vertelt over haar man die wacht tot hij wordt opgeroepen voor een hartoperatie, en geen vin meer durft te verroeren. “Hij zit maar in een stoel te lezen. Erover praten doet hij niet. En hij wil nergens meer mee naartoe. Ik word er gek van. De rol van mantelzorger gaat me eerlijk gezegd bar slecht af.”

In de lucht drijven kleine witte wolkjes. We bestellen nog een koffie - ja, graag met een gaasje water.

Dan vertel ik over Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie, die ik onlangs interviewde. Anne-Mei wil een totaal andere benadering van mensen met dementie. We zien nu te vaak alleen de patiënt, vindt zij, niet meer de mens erachter. Als hij iets is vergeten, kijken we veelbetekenend naar elkaar: zie je wel. Als hij boos is of verdrietig denken we dat dat een symptoom is van de ziekte. Anne-Mei ziet dat anders: deze patiënten worden vaak kwaad of treurig of depressief omdat ze alleen nog gezien worden als patiënt en niet meer als mens met interesses en behoeften.

Neem de vrouw die altijd op een boerderij had gewoond en nu in een supermodern verpleeghuis op de vierde verdieping was opgesloten. Door de glazen wand die uitkeek op een atrium zag ze beneden mensen het grand-café in- en uitlopen. Op een dag trapte ze een plantenbak door de glazen ruit, hup, zo het café in. Dat gaf een hoop consternatie. De vrouw werd afgevoerd en kreeg pilletjes om te kalmeren. “Ze hadden ook naar haar kunnen luisteren”, had Anne-Mei hierover gezegd. “Dan hadden ze gehoord dat die vrouw had willen zeggen: ‘Ik wil eruit, ik wil naar buiten, waarom word ik opgesloten?’”

Het doet P. denken aan haar overbuurvrouw, die alsmaar klaagt over haar dementerende man, en hem het liefst een duwtje zou geven op de trap. Maar P. heeft ook een vriendin van wie de dementerende man de godganse dag kleine schilderijtjes maakt. “Die werkjes heeft ze nu allemaal in een passepartout en een lijstje gedaan. Ziet er geweldig uit. Over twee weken is er een tentoonstelling van zijn werk. Die man is ápetrots.”

Ze laat op haar telefoon de uitnodiging zien. “Ga je mee? De opbrengst gaat naar stichting Alzheimer Nederland.”

Dan lopen we het park uit, over het gras met de goudgele blaadjes.