José: “‘Zou jij een Oekraïner in huis nemen?’, vraagt de buurvrouw”

José denkt na over wat ze tot nu toe heeft gedaan om mensen uit Oekraïne te helpen en wat ze nog meer zou kunnen doen.

Door de straten waait een zachte bries en in het park bouwen vogels een nest. De buurvrouw loopt zonder jas over straat. We maken een praatje onder een boom met uitbottende knoppen, over de lente die is losgebarsten en op wie we volgende week gaan stemmen. Ik beken dat ik me nog totaal niet heb verdiept in de gemeentepolitiek. Zaken als wel of geen auto’s in de binnenstad en geld voor een groene-dakenfonds lijken onnozel geneuzel nu er 2000 kilometer verderop een oorlog woedt. In een land waar het nog winter is en vuile sneeuw in de kapotgeschoten straten ligt. Een land waar steden worden gebombardeerd en miljoenen mensen op de vlucht slaan.

Wat kun je doen? Ik heb geld overgemaakt, maar geen spullen gestuurd. Gelukkig niet, dacht ik toen vanochtend in de krant foto’s zag van uitpuilende pakhuizen in Polen waar ze geen raad weten met al die rotzooi. Mensen schijnen de onzinnigste dingen te sturen, zoals kapotte schoenen en versleten oranje kussenslopen.

‘Zou jij een Oekraïner in huis nemen?’, vraagt de buurvrouw. Het is de vraag die al een paar dagen door mijn hoofd zoemt. Ik heb een best wel grote logeerkamer in mijn best wel grote huis, dus als ik écht het hart op de juiste plek had zitten, dan had ik me al lang aangemeld bij Burgerinitiatief Onderdak Oekraïne. Maar ik heb dat vooralsnog niet gedaan. Ik heb geen zin om met een vreemd gezin mijn badkamer en keuken te moeten delen. Ik weet het, dit klinkt hard en het ís ook hard.

Ik mompel dat dat ik het nog even aankijk. Misschien krabt Poetin zich nog eens achter de oren en bieden zijn tegenstanders hem een elegante uitweg. Misschien willen die Oekraïners wel helemaal niet massaal naar Nederland. Zoveel vluchtelingen hebben nog niet aan onze deur geklopt.

Wishful thinking noemen ze dat.

De buurvrouw vertelt over haar vriendin die de helft van haar grote huis heeft opengesteld voor drie vrouwen met vier kinderen die in twee auto’s naar Nederland zijn gereden. De vriendin had geen bedden voor hen allemaal, dus klopte ze aan bij de plaatselijke beddenzaak die onverwijld zeven matrassen liet bezorgen. Bij het hotel verderop in de straat kreeg ze beddengoed én de belofte dat de lakens mee kunnen in de hotelwas. En de meneer bij parkeerbeleid die zelf ooit zijn land was ontvlucht, zorgde er in no-time voor dat de twee auto’s overal kunnen parkeren.

‘Wat geweldig’, zeg ik. ‘En toch blijft het raar dat we dat niet deden voor de Syriërs en Afghanen.’

Mijn buurvrouw vindt dat helemaal niet raar. ‘Voor mensen die vertrouwd aanvoelen, loop je nu eenmaal harder. Zoals ik ook voor jou harder zou lopen dan voor een wildvreemde man aan de andere kant van de stad. Het is in ieder geval geen excuus om niks te doen.’

Nee, het is geen excuus om niks te doen, denk als ik naar mijn voordeur loop. En toch doe ik voorlopig niks, behalve nog een keer geld storten op Giro555, en me beschaamd en schuldig voelen.