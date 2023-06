Lepeltje-lepeltje? Alsjeblieft niet, zeg!

Ik hou enorm veel van mijn partner en van zijn lijf, maar ik slaap het liefst op ‘mijn’ deel van het bed. Alleen. Onder mijn eigen dekbed.

Een op de vier stellen slaapt apart, las ik onlangs. De meest voorkomende redenen om ieder een eigen slaapkamer te kiezen, zijn volgens slaapexpert Annelies Smolders: een snurkende partner, een partner die licht slaapt, een partner die veel beweegt en/of praat in de slaap, ander voorkeuren voor matras, kamertemperatuur, dekbed enzovoorts, andere levensritmes (ochtend- versus avondmens of ploegendiensten) en kleine kinderen die ’s nachts zorg nodig hebben.

Ik deel al meer dan dertig jaar een bed met mijn lief en snap de aantrekkingskracht van ineengestrengeld liggen met je geliefde, maar een hele nacht op elkaars lip (of arm)? Nou, liever niet. Ik kruip gerust wel eens tegen hem aan en hij tegen mij (hoewel dat laatste altijd een teken is dat hij seks wil – en meestal met succes), maar om te slapen heb ik ruimte nodig.

Ik lig het liefst op mijn rug met mijn armen naast mijn hoofd, en je moet maar net zin hebben in mijn elleboog tegen je gezicht. Sinds ik onze zoon kreeg – 24 jaar geleden alweer – staat mijn interne thermostaat ook nog eens hoog. Had ik vroeger altijd koude voeten in bed, tegenwoordig breekt het zweet me al uit bij het woord ‘winterdekbed’. En ook bij de gedachte aan lepeltje-lepeltje liggen.

Dat was niet altijd zo. We begonnen met z’n tweeën op een eenpersoons matras op de grond. De lattenbodem van het bed op zijn studentenkamer bleek namelijk niet bestand tegen ‘activiteiten.’ Een paar maanden later kochten we een slaapbank. Die kon er nog net bij op die zolderkamer van 2x4 meter.

Ons eerste appartement, in onderhuur, kwam met een ingebouwd bed. In een soort bak, bekleed met hetzelfde hoogpolige tapijt als de vloer, lagen onze matrassen. Als je denkt dat dát ordinair is, dan moet je weten dat het plafond geheel bedekt was met rookglazen spiegels. Nu zou ik er wel raad mee weten, maar destijds heb ik daar niet genoeg gebruik van gemaakt.

In ons eerste eigen huis sliepen we jaren in een hemelbed van 1.60 meter, eerst met z’n tweeën en later zelfs nog een poosje met een baby ertussen. Elke ouder weet dat baby’s bizár veel ruimte in beslag nemen. Terwijl wij ieder half wakker op een randje balanceerden, lag de kleine als een zeester overdwars tussen ons in te snurken. Sinds hij in zijn eigen kamer sliep en wij een bed kochten van 1.80 meter, bleef de ruimte tussen ons heerlijk leeg.

We hebben ieder een eigen dekbed en dat voorkomt ’s winters zo’n koude luchtbrug tussen ons in en getouwtrek om het grootste stuk. Alleen op zwoele zomernachten breekt er nog wel eens een kleine machtsstrijd uit als hij zijn dekbed uit de hoes haalt en opbergt, maar ’s nachts afkoelt en aan mijn dekbed begint te trekken. Maar zó zijn we niet getrouwd natuurlijk!

Mijn dekbed blijft op bed, ook al is het 30 graden. Ik lig er aan het begin van de nacht tegenaan – ja, met mijn dekbed spoon ik wel – deels tussen mijn benen tegen het plakken. Zodra ik wat ben afgekoeld, trek ik het ongemerkt over me heen. Tenminste, ik word ’s morgens altijd wakker onder het dekbed, vaak wel met één been erbuiten. Dat werkt als een soort airco en zorgt dat de rest van mijn lijf enigszins koel blijft.

Mijn lief snurkt soms (volgens hem doe ik dat ook), maar daarvan heb ik geen last. Ik ga altijd eerder naar bed en sta eerder op dan hij, maar ook dat is geen reden om een andere slaapkamer te kiezen. Ik vind het heerlijk om een bed met hem te delen, maar lepeltje-lepeltje? Ik ga voor sleeping apart together.

Bettina (56) is online eindredacteur bij Libelle. Ze is getrouwd, heeft een volwassen zoon en een hond. Ze schrijft wekelijks over haar relatie en (seks)leven.

Psssttt: De erotische thriller De stagiair - als feuilleton te lezen op Libelle.nl - verscheen onlangs als ‘echt’ boek: bestel ’m hier.