De opvoeding van Racheda was nogal hard. Voor haar eigen kinderen is ze milder, maar ze wil ook weer niet dat het ‘papkindjes’ worden.

“Als je kind huilend opbelt omdat hij van zijn fiets is gevallen, ga je er natuurlijk meteen naartoe”, zegt een vriendin. Haar stelligheid laat geen ruimte voor een andere mening. Daar is het ook het moment niet voor. Wie ben ik om te beginnen over het kweken van papkindjes? Zelf groeide ik op bij een gehandicapte moeder die vooral aan het overleven was. Als ik per ongeluk moest overgeven in de kamer, kreeg ik te horen dat ik dat op de wc had moeten doen. Op mijn bovenbeen zit een litteken van een wond die gehecht had moeten worden, opgelopen door prikkeldraad van de dichte speeltuin waar ik toch in wilde. Ik zie me nog de openstaande snee deppen in de badkamer. En dan die keer dat ik met mijn stuitje op de rand van het bed was gevallen. Hysterisch huilend rende ik de kamer in met mijn handen op mijn onderrug. Mijn zus ging me nadoen en vervolgens kregen mijn moeder en mijn zus de slappe lach. Geen huishouden voor tere zieltjes dus.

Bij vriendinnen was het niet anders. Mijn Surinaamse jeugdvriendin kreeg ooit een klap van haar vader toen ze met bloedende knieën thuiskwam. Die pets was voor de kapotte broek. Mijn Nederlandse jeugdvriendin eindigde na een fietsongeluk met een slag in haar wiel en pijn aan haar heup. Op zoek naar begrip en koestering liet ze haar moeder weten wat er was gebeurd. Haar moeder keek niet eens op en zei geïrriteerd: “Nu even niet, ik zit Goede Tijden te kijken.” Het bleef nog lang een gevleugelde uitspraak in onze vriendengroep.

Ik zit precies tussen deze uitersten in. Nu scheelt het dat mijn dochters geen telefoon hebben, maar als ze me zouden bellen, dan denk ik dat ik zou zeggen: “Kom maar naar huis, dan troost ik je hier.” Dat doen ze nu al uit zichzelf, want ze komen regelmatig met bloedende lichaamsdelen of strompelend binnen omdat ze tegen elkaar zijn geknald op de trampoline. Laat ik ze dan hun schaafwonden alleen uitspoelen en maak ik ze belachelijk vanwege dat gestrompel? Natuurlijk niet, zo harteloos ben ik niet, maar ik schiet ook niet direct in de pamper-overdrive. Ik ben door die opvoeding namelijk geen papkindje geworden, en dat gun ik mijn dochters ook.