Nico: “Bij elk stoplicht en bij elke bocht legde mijn moeder haar arm tegen mijn borst”

Nico Dijkshoorn is ontroerd als hij ontdekt dat hij een reflex heeft overgenomen van zijn moeder.

Gisteren liep ik met een vriendin door Rotterdam. We staken een drukke straat over en ik zag een brommer op ons af rijden. Heel snel hield ik mijn arm voor de buik van mijn vriendin. Een reflex die mij ontroerde. Dit deed mijn moeder als ik naast haar in de auto zat. Jarenlang, totdat ze geen auto meer reed. Ik was dat helemaal vergeten, maar opeens kwam het allemaal weer terug.

Ik heb het over de tijd zonder airbags en verplichte riemen. Mijn moeder was de riem. Bij elk stoplicht, bij elke bocht en bij elke kruising deed ze automatisch haar arm voor mijn borst. Ongeveer zoals een moeder-gorilla de hand onder haar kind houdt als het voor het eerst gaat klimmen. Het begon mij pas op te vallen toen ik 23 was. Nog steeds dat armpje van haar voor mijn borst als we moesten stoppen voor een overstekende fietser. Ik leerde daar iets belangrijks van: moeders ontkennen zo lang mogelijk de fysieke groei van hun kind. Ze zullen het in alle toonaarden ontkennen, maar in hun hoofd blijft de dochter of zoon altijd zes jaar oud. Iets wat je moet beschermen.

Ik liet mijn moeder lekker gaan. We reden in haar piepkleine Fiat 500, een auto waar mijn vader met een schoenlepel in moest worden gewrikt, naar mijn oma. Bij elke stop legde ze haar arm op mijn borst. Dat ontroerde mij. Jongens van 23 die op zichzelf zijn gaan wonen, die raken hun moeder bijna nooit meer aan. Op de terugweg deed ze het weer. Beetje remmen, niets aan de hand, arm voor mijn borst. Ik moest lachen en legde haar uit waarom.

“Je doet steeds je arm opzij als je remt. Dat vind ik lief. Je rijdt heel goed, mam. Ik voel me veilig. Het hoeft niet, die arm.” Bij het eerstvolgende zebrapad weer die arm. We moesten lachen. Ik zei: “Ik ben je kleine Nicootje. Zal ik een korte broek aantrekken de volgende keer?” Weer gelach.

Thuis bij mijn ouders – ik was blijven eten – zat ik naast mijn moeder op de bank en we keken televisie. Ik beet op mijn nagels en zonder opzij te kijken sloeg mijn moeder mijn vingers uit mijn mond. Heel even voelde ik woede, maar meteen daarna iets wat je met een beetje goede wil liefde zou kunnen noemen. Ze deed het weer. Mij behandelen als het jongetje dat nog gezellig thuis woonde.