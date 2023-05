Nico: “De eerste week trok ik het jasje minstens veertig keer aan en uit”

Een jasje, voor Nico is zijn nieuwe jasje het ware genot van het leven.

Ik ben op het bezetene af enthousiast over een nieuw jasje. Ik wil steeds dat mensen eraan voelen. Ik heb dat wel met meer nieuwe aankopen, zoals onlangs met een broekriem die zichzelf straktrekt. Stond ik midden in de kamer, met mijn shirt omhoog, en de hele familie stond naar mijn riem te kijken. “Hoor dan, hoor dan! Hoor je dat rrrrrtttt? Dat is wanneer hij zichzelf straktrekt.” Dat was al vreemd. Geef ik onmiddellijk toe. Maar nu, met dat jasje, neemt mijn enthousiasme angstaanjagende vormen aan. Ik weet bijna zeker dat mijn vrienden elkaar waarschuwen. “Ik bel je even. De komende maand niet bij Nico langsgaan. Sta je de hele middag aan zijn nieuwe jasje te voelen.” Ik weet niet wat mij overkomt, ik heb wel eerder fijne jasjes gehad. Ik heb ook een tijd lang een jas gehad die zoveel leek op jassen van andere mannen, dat ik tot drie keer toe ’s nachts, terug uit de kroeg, in de verkeerde jas voor mijn deur stond, met de huissleutels van iemand anders in mijn hand.

Maar goed, dat nieuwe jasje. Zoals u merkt zeg ik ‘jasje’ en niet ‘jas’. U kunt er helaas niet aan voelen, maar zou het hebben gekund, dan stond u nu met open mond vlak voor me. Toch een poging: sla een Libelle dicht, leg hem op uw vlakke hand, en het gewicht wat u voelt, deel dat door acht. Zo licht is mijn jasje. Ik heb heel hard staan lachen toen ik het jasje voor het eerst aan had. Midden in de winkel, met mijn hoofd in mijn nek en daarna keihard: ha ha ha! Ik kon het niet bevatten, en nog steeds niet. Het voelt als een strook toiletpapier, die per ongeluk op je rug terecht is gekomen. De eerste week dat ik het jasje had, trok ik het minimaal veertig keer aan en uit. Steeds weer die verbazing. Zo licht! Het is ook nog eens lekker warm en het houdt wind tegen, maar dat zie ik als bijvangst. De ware magie zit hem in het gewicht.

Het is gewoon niet uit te leggen. Daarom: als u mij ooit tegenkomt op straat, vraag dan aan mij: Nico, heb je hét jasje aan? Dan kunt u het zelf voelen. Zegt u daarna maar: ongelooflijk, hoe maken ze een jasje zo licht? Ik zal huilen van geluk.