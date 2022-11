Nico: “‘Dit is mijn hapjespan en hij heet Simon’, zei ik tegen Tanja”

Nico beschrijft de eerste keer dat hij Tanja zijn keuken liet zien. Daar leerde hij veel van.

Ooit zag Tanja voor het eerst mijn keuken. Ik was zelf erg in mijn nopjes met het aanrechtblad, de keukenmachine en mijn setje pannen. Ik stond midden in de keuken en keek naar Tanja’s gezicht. Ze liep naar mijn pannenrek en pakte mijn hapjespan. Ik moet eigenlijk zeggen: mijn geliefde hapjespan, met glazen deksel. Ik legde Tanja uit waar ze naar keek.

“Het is een hapjespan, en hij heet Simon. Het is een mannetje. Toen ik hem kocht, leek mij dat zo gezellig: op een stoeltje voor het fornuis en dan door het glas kijken naar het hapje of naar de biefstuk.”

Tanja’s gezicht verstrakte. “Biefstuk? In deze pan? Met het deksel erop?” Ik knikte.

“Je kunt er ook nasi in opbakken, ideaal.”

Tanja was duidelijk nog mijn biefstukverhaal aan het verwerken. Ik zei: “Hij heeft een Teflon-laag, je weet wel, van de reclame dat het ei juichend uit de pan glijdt. Ideaal.” Ik merkte dat ik iets te vaak het woord ideaal gebruikte. Het zweet brak me uit.

“Hád”, zei Tanja. “Hij hád ooit een Teflon-laag. Laat me raden? Pannenspons gebruikt?” Ik knikte. Daarna gebeurde waar ik al een beetje bang voor was: Tanja scharrelde door de rest van mijn keuken. Ze hield een plastic citruspers voor mijn neus. Meteen begon ik me te verontschuldigen.

“Van mijn oma geweest. Meer een soort van emotioneel dingetje, maar inferieur natuurlijk. Niet echt de ultieme persbeleving, zal ik maar zeggen.” Tanja onderbrak me: “Precies goed juist. Ik zweer bij deze eenvoudige pers. High five voor je oma.”

In korte tijd leerde ik veel. Dat Tanja, mijn nieuwe vriendin, alles van keukens wist, dat je biefstuk nooit in een hapjespan moet bakken en dat ik de verkeerde messen gebruikte. Tanja hield er eentje vast. “Ook van je oma?” Ik knikte.

Een maand later was ik jarig. Tanja kwam binnen met een grote tas vol cadeaus. “Pak maar uit, oma-mannetje!” Dat deed ik. Tien minuten later stonden de cadeaus om me heen en legde zij uit wat ik had gekregen. “Een plaatstalen pan voor vlees. Nooit in de vaatwasmachine. Twee goede messen. Een koksmes en een vleesmes – ik plak wel een V op het vleesmes. Een onderzetter die niet glad is. Twee wijnglazen. Nooit cola uit drinken. Een goed vergiet.”

“Geen citruspers?” vroeg ik.

“Nee, geen citruspers”, zei Tanja. Ze knipoogde naar mijn oma, al twintig jaar dood.