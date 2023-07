Nico: “Het leek alsof mijn moeder een belangrijke beslissing had genomen”

De moeder van Nico Dijkshoorn was gek op boeken, en dan vooral op jaarboeken. Ze haalde daar veel informatie uit. Eén keer zag hij haar huilen om een boek dat over de oorlog ging.

Ik herinner me dat er opeens een geïllustreerde encyclopedie in ons teakhouten wandmeubel stond. Mijn moeder liet aan een buurvrouw zien hoe het werkte. “Het staat op alfabet. Dat is handig. Noem jij eens iets. Maakt niet uit wat. Zeg maar een woord.” De buurvrouw zei: “Garnalenbootvisnet.” Mijn moeder pakte deel 3, van D tot H, en zocht. Tegen beter weten in, dat zag ik meteen. Zelfs ‘garnaal’ stond er niet in. Ze liet zich niet ontmoedigen. “Kijk, ik sla het boek op een willekeurige bladzijde open en dan staat hier bijvoorbeeld een stukje over Galileo, die van Bohemian Rhapsody, en dan lees je dat en dan weet je waar ze over zingen. Je leert dingen.”

Daar ging het haar om. Zo zat dat in haar hoofd. In boeken stonden dingen die zij niet wist. Met een boek haalde ze een andere wereld in huis, een wereld die niet voor negentig procent uit honkbal, voetbal en de kinderen bestond. Haar dierbaarste bezit was een stapel fotoboeken, allemaal met dezelfde titel: Het aanzien van, met een jaartal erachter. Boeken die nu met stapels tegelijk bij kringloopwinkels naar binnen worden getild. Voor mijn moeder waren het belangrijke boeken. Niemand kon nu nog zeggen dat ze nergens van wist. Ik vond het zelf ook fijne boeken. Ik herinner mij Het aanzien van 1970, niet wat erin stond, wel de voorkant. Een vrouw, zo te zien een soldate, die een geweer tegen haar wang drukte. Ik denk dat het mijn moeder rust gaf, die stapel jaarboeken. Tegen mijn vader zei ze: “Als je wil weten wat er ook alweer in 1969 is gebeurd, pak je dat boek. Zo handig!”

Ik heb mijn moeder één keer zien huilen om een boek. Ik was twintig, woonde net op mezelf en ging bij haar langs. We zaten op het balkon en opeens stond ze resoluut op. Het zag eruit alsof ze een belangrijke beslissing had genomen. Ze verdween in het huis en na enkele seconden stond ze weer naast me. Ze gaf me een boek: Je was er niet bij - Amsterdam: onderdrukking en bevrijding 1940-1945. Ze zei: “Het is speciaal voor de jeugd. Het is zo geschreven dat mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt de oorlog begrijpen. Ik heb jullie dat zelf nooit goed kunnen vertellen. Het staat allemaal in dit boek.” Daarna rolde de traan.