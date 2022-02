Nico: “Het was alsof mijn moeder een spirituele band had met de broodrooster”

Nico heeft een nieuwe broodrooster, maar hij heeft moeite om eraan te wennen.

Tanja en ik hebben een nieuwe broodrooster, maar voor het zover was... Ik had mijn zinnen gezet op een transparant model. Het nieuwste van het nieuwste. Ik fantaseerde over de gesprekken die ik zou hebben met mijn vrienden. “Ja, raak hem maar aan. Het is een broodrooster. Je kunt er dwars doorheen kijken, waardoor je een band opbouwt met wat je gaat eten.” Tanja heeft het model uit mijn hoofd gepraat. Ze zei: “Een ouderwetse broodrooster is juist spannend. Zoem, zoem en dan hopla. Zo gezellig als de boterhammen opeens naar boven springen. Net twee lammetjes die voor het eerst gras voelen.”

Ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden. Het is net die spanning die mij opbreekt. Sinds we de broodrooster hebben, probeer ik door steeds heel hard “Nu!” te schreeuwen te voorspellen wanneer het brood naar boven wipt. Mijn moeder kon dat heel goed. Ze had ermee op de kermis kunnen staan of in Wedden dat.

Als je mijn moeder naast een broodrooster zette, leek het alsof ze een spirituele band opbouwde met het apparaat. Zoiets moet het zijn geweest. Ze deed er twee sneetjes brood in, wachtte, wachtte, zei niets, knipperde niet met haar ogen. Precies op het moment dat ze heel hard “Nu!” riep, wipten de geroosterde boterhammetjes uit het apparaat. Dat zat mijn vader niet lekker. Hij probeerde het ook. Prachtig, hoe mijn moeder hoofdschuddend wegliep nadat hij voor de vierde keer in één minuut tevergeefs “Nu!” had geschreeuwd.

Maar nu over ons nieuwe broodrooster. Het is er een zonder wifi. Uniek in deze tijd. Ik voorspel dat er binnen twee jaar een koffiemachine bestaat die je via je telefoon koffie kunt laten zetten en het daarna zelf opdrinkt. Eerlijk is eerlijk, ik heb wel een tandenborstel met wifi. Het is er een die gezellig in zijn kloeke houder staat, met twee schattige opzetstukjes in een lief opberg­dingetje ernaast. Ik kan het niet goed uitleggen, maar dat getril boven in de badkamer als ik hem met mijn telefoon beneden in de woonkamer aanzet, maakt mij gelukkig. Het heeft geen enkele zin, maar dat maakt niet uit. Ik druk op mijn telefoon en prrrt. Daarna wacht ik tot de visite vraagt: “Wat hoor ik nou?” Dan is het belangrijk om zo achteloos mogelijk te antwoorden: “O, dat... ja, mijn tandenborstel. Per ongeluk aangezet.”