Tijdens een wandeling hoort Nico Dijkshoorn een jong stel tegen elkaar kibbelen. Hij weet meteen wat er aan de hand is.

Het was tijdens de lichtwandeling in Amsterdam. Tanja en ik liepen samen met mijn dochter en haar vriend een route langs allerlei lichtsculpturen. Ik was niet erg onder de indruk. Er hingen zes fel verlichte overhemden aan een waslijn, er zweefden lichtgevende libellen boven het water en iemand had een lichtgevend bed midden in het water gezet.

Mijn dochter hield me scherp in de gaten. Die had even helemaal geen zin in een kritische recensie van lichtkunsthater Nico Dijkshoorn. Ik keek naar twee lichtgevende hoofden die aan en uit gingen als er een bootje passeerde. Ik beet op mijn lip.

Opeens veranderde alles. Ik stond naast een jongen en een meisje van ongeveer twintig jaar. Het meisje zei: “Nee joh, daar begin ik niet aan. Dit wordt toch niks.” Daarna was het stil. De jongen pakte de brugreling vast, keek naar een lichtgevende kubus en zei: “Ja, maar ik vertel toch ook van alles over mezelf?”

Ik begreep meteen waar ik naar luisterde: een mislukte date. Ik keek voorzichtig opzij. Het meisje tikte driftig een bericht op haar telefoon. Op dat moment liep er traanvocht in mijn ogen. Die jongen was namelijk heel lief. Die had waarschijnlijk verteld dat hij later de houtzagerij van zijn vader over moest nemen, maar dat hij eigenlijk liever boswachter wilde worden omdat je dan een heel andere verhouding met hout kreeg.

Ik kon niet zien wat het meisje schreef, maar ik had wel ongeveer een idee: ‘Is niks. Raar windjack en hij staat over hout te lullen. Zie je over een kwartier.’

Ik voelde zo mee met die jongen. Hij was het zoveelste slachtoffer van de nieuwe vluchtigheid. Kijken of iemand de goede schoenen aan heeft en dan besluiten dat hij bij je past. Dit was juist een jongen die je de tijd moest geven, dat zag en hoorde ik meteen. Ik keek nog eens naar hem. Over een kwartier was hij weer alleen. Ik durfde het niet, maar eigenlijk had ik hem moeten aanspreken. Uit het niets een oude man met spierwit haar naast hem: “Die houtzagerij, is dat nou wel wat voor jou? Wat een goede jas heb je aan, trouwens. Wat ik wilde zeggen: geef het niet op. Daten, dat is niks voor jou man. Als je boswachter bent, geduldig wachten tot je verliefd wordt op de vrouw die iedere ochtend de eekhoorns verhaaltjes vertelt. Komt helemaal goed, alles. Echt.”