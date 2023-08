Nico: “Ik heb geen traanvocht meer over, maar ik vond wat ik zocht”

Nico Dijkshoorn zou zo graag een levendige herinnering aan zijn opa hebben. Hij had slechts één foto samen en besloot daarom op zoek te gaan naar een bericht uit een ver verleden.

Ik schijn ooit een krukje te hebben geverfd. Volgens mijn moeder, die het verhaal vaak vertelde als we in een kring rond een bak chips zaten, deed ik dat heel netjes. “Heel schattig, je hebt na het schilderen bijna drie kwartier je handen staan wassen. Toen wisten we: dat wordt geen kunstschilder.”

Mijn moeder vertelde het verhaal zo graag omdat ik het krukje samen met mijn opa schilderde, haar jong overleden vader. Ik ben op een zeker moment gaan geloven dat ik zelf herinneringen had aan dat moment. Ik heb lang gedacht dat ik mij de schildersessie haarscherp herinnerde. Hoe mijn opa vlak naast mij een van de drie pootjes schilderde en dat ik hem nadeed. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat dat niet zo is. Het is het verhaal van mijn moeder en ik ben gaan geloven dat het mijn eigen herinnering is. Dat vind ik zo jammer. Ik zou zo graag een levendige herinnering hebben aan mijn opa. Hij overleed toen ik vijf was. Er is slechts één foto van ons tweeën. Ik houd in Artis een jong tijgertje in mijn armen en mijn opa staat naast mij. Dat is het. Ik weet niet of hij trots op mij was. Ik weet ook niet of hij heeft gezegd: “Zo bijzonder, Nico. Je was helemaal niet bang.”

Na al dat gemijmer ben ik gaan wroeten. Het werd een obsessie. Ik zocht naar een teken van leven, naar een bericht uit een ver verleden. Ik zocht naar het bewijs dat hij in de vijf jaar dat wij samen leefden van mij had gehouden. Gisteren heb ik de vier dozen met foto’s, brieven en ansichtkaarten van mijn overleden moeder minutieus doorgespit. Ik heb geen traanvocht meer over, maar ik vond wat ik zocht. Een ansichtkaart van mijn opa, voor mij. Ik had mijn moeder er vaak over horen vertellen. Haar vader lag in het ziekenhuis, was stervende en hij had mij een kabouterkaart gestuurd. “Zo lief”, zei ze.

Ik las de kaart die was geschreven door mijn moeders vader. Een man die wist dat hij zijn dochter en zijn kleinzoon niet zou zien opgroeien. Er stond: “Nico, vannacht kwamen de kabouters aan mijn bed. Ze vertelden me dat je zo lief bent en heel mooi kunt tekenen.” Ik heb de kaart even kort tegen mijn ogen gedrukt. Ik weet niet waarom, maar het voelde goed.