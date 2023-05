Nico: “Ik herkende haar stem meteen en deed alsof ik haar niet hoorde”

Nico Dijkshoorn vertelt over zijn eerste baantje en die keer dat zijn moeder kwam kijken.

Dit weekend ging ik, samen met Tanja’s familie, lunchen in een broodjeszaak. Haar nichtje werkt daar. We gingen aan een tafel zitten en daar kwam ze, met een schort van de zaak om. Haar eerste baantje.

Ze nam de bestelling op, noteerde ingewikkelde smoothies, een rare thee voor haar moeder en daar ging ze weer. We deden net alsof we nog even naar de menukaart keken, maar ik zag het direct: we waren allemaal een beetje ontroerd.

Ze deed het zo goed. Alsof ze er jaren werkte. Ik zag haar collega’s op een afstand meekijken. Ze draaide zich om en ze zwaaide nog eens naar ons. Waarom greep dit mij toch zo aan?

Opeens begreep ik het. Er was geen schaamte. Ze geneerde zich niet voor haar familie, voor haar ouders. Ze leek trots. Ik keek naar Tanja’s broer en zijn vrouw. Dit was hun dochter. Ze zaten te glimmen. Tien minuten later kwam ze tussen ons in zitten. Ze had haar pauze zo geregeld dat ze met ons mee kon eten. Ze zat tussen haar ouders in.

Opeens werd ik erg verdrietig. Ik snapte niet meteen waarom. Pas later begreep ik waar die somberheid vandaan kwam. Ooit zat ik in precies dezelfde situatie en ik deed alles verkeerd. Ik werkte als vakkenvuller in een supermarkt. Ik was vijftien jaar oud en met een bruinoranje stofjas om mijn lijf zat ik op een omgekeerde krat voor een stellage vol met pakken rijst. Ik vulde de lege vakken. Opeens zei iemand vlak achter mij: “Mannetje. Mannetje.”

Ik herkende haar stem meteen. Mijn moeder. Ik deed net alsof ik haar niet hoorde. Weer dat woord: “Mannetje.” Ik werkte door. Nog een keer: “Mannetje, ik ben het. Ik kwam even kijken.” Ik boog mijn hoofd, draaide mij niet om en siste: “Ga weg. Nu. Weg. Ik mag niet praten. Ik werk.”

Ze sputterde tegen. Ze vroeg of ik het leuk werk vond. Weer siste ik: “Ga weg. Nu. Niet naar mij kijken. Doe gewoon. Koop iets en ga weg.” En daar ging ze.

We hebben het er nooit meer over gehad, maar nu, na die trots in een broodjeszaak, schaam ik mij diep. Ik had natuurlijk iets moeten opschuiven en ik had mijn moeder moeten vragen of ze even naast me kwam zitten. Ik had haar de verschillende soorten rijst uit kunnen leggen, maar ik deed dat niet. Ik siste.