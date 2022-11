Nico: “Ik vraag me af: heb ik weleens ergens van gedroomd?”

Nico haalt geluk uit de kleine dingen in het leven.

Ik herinner mij niet dat ik ooit gelukkig wilde worden. Als jongetje en als tiener deed ik maar wat. Nooit heb ik van een bepaald type auto gedroomd of van een huis met een masterbedroom. Ik geloof dat die nog niet eens bestond. Toen ik twaalf jaar was en met mijn vijf jaar jongere broertje in hetzelfde kamertje sliep, hadden we geen idee van een masterbedroom. Ik herinner mij alleen de slaapkamer van mijn ouders, tevens het naai- en strijkkamertje van mijn moeder. Nu hoor ik mensen van een jaar of 23 het woord gebruiken alsof het altijd heeft bestaan. Een goede vriend liet mij laatst zijn nieuwe huis zien. Hij opende een deur en zei: “De masterbedroom.” Zwijgend stond ik in de deuropening. Ik kijk niet graag naar slaapkamers van andere mensen. Ik zie het bed en denk dan toch, of ik nu wil of niet: kijk, hier ligt mijn vriend vanavond woest te zwoegen, met heel weinig kleren aan. Ik houd daar niet van. Ik maak mijzelf nog steeds wijs dat al mijn vrienden met hun kleren aan slapen, en eventueel een dikke winterjas aan.

De rondleiding zette mij aan het denken. Waarom heb ik dat nooit gewild, een mooi huis en een carrière? Waarom ben ik twintig jaar lang zielsgelukkig geweest als hoofd Boeken Terugzetten In De Kast in een Amstelveense bibliotheek? En waarom Amstelveen? Een winkelcentrum met huizen eromheen. Nooit heb ik gedroomd van Amsterdam, de stad waar ik werd geboren. Ik vraag mij nu af: heb ik weleens ergens van gedroomd? Wilde ik ooit iets worden? Het antwoord is nee. Ik leefde en leef maar een beetje voor de kat z’n viool. Niemand doet dat nog. Zeker twintigers en dertigers niet. Iedereen wil zo snel mogelijk gelukkig worden, en de meeste mensen hebben een heel specifiek beeld van dat geluk.

Voor je dertigste een geinig tweede huisje op het platteland. Leuke kinderen, die leuk kunnen tekenen. Een fijne auto. En als het even kan ergens beroemd mee worden en daar dan een boek over schrijven, dat gekocht wordt door mensen die ook beroemd willen worden. Ik word daar zo verdrietig van, want ik weet dat het ze niet gaat lukken. Ze zullen bijna allemaal genoegen moeten nemen met eenvoudig geluk. Een stoplicht dat net op groen springt als je komt aanlopen, en daar dan even kort van genieten.