Nico: “Ik zie rare plukken haar en oren als opscheplepels”

Nico neemt ons mee in zijn volgende obsessie, slecht opgezette dieren.

Ik heb een zwak voor slecht opgezette dieren. Laat mij een schele Vlaamse Gaai zien die met zijn poten scheef op een tak is gespijkerd, en ik begin te lachen en te huilen tegelijk. Neem het liefste dier op aarde, de eekhoorn, laat het opzetten door Tante Annie uit Winschoten – die volledig op haar gevoel dode dieren volpropt met een mengsel van waspoeder en nat karton – en je kunt mij opvegen. Wat het zo prachtig maakt, is dat het allemaal goed is bedoeld.

Dieren opzetten is toch een beetje voor God spelen. Je niet neerleggen bij de dood en dan met je handen iets boetseren en vullen, wat ongeveer lijkt op wat je zo mist. Vooral dat ‘ongeveer’ doet het voor mij. Ik zag ooit een opgezet konijn bij iemand op de vensterbank staan en dacht minutenlang dat het een zelfgebakken spaarpot was, die door een van de kleinkinderen op school was gemaakt. Rare plukken haar, twee oren als opscheplepels en vooral een doodeng bekje. Het konijn leek het kunstgebit van een mens in zijn hoofd te hebben. En nee, ik overdrijf niet. Tik op de computer ‘slecht opgezette dieren’ in en je valt van je stoel van het lachen.

Maar nu het huilen. Het is allemaal zo vreselijk zinloos. Dat heb ik ook bij molens die zijn gemaakt van lucifers. Al dat werk, voor niets. Maandenlang aan de wieken gewerkt en wat staat er uiteindelijk pontificaal in de huiskamer: een molen zoals een kind van drie hem zou tekenen. Wat mij ontroert, is de ontkenning van de dood. Als ik naar een scheef hangende kat op een plank kijk, met een staart van ijzerdraad, dan komt het verlies extra hard binnen. Ik kijk naar een kat die door zijn baasje zo goed mogelijk weer een beetje levend is gemaakt. Ik ben er zelf bij geweest toen ik twee kinderen van mijn tante heel erg zag schrikken van de kat, die zij ooit ronkend en warm op schoot hadden gehad. Ze keken naar wat hun moeder had laten maken. Ploekies oor hing op zijn kin, de ogen leken op twee bierdoppen en met de poten die Ploekie nu had, zou hij 95 keer per dag zijn omgevallen. Ik zweeg. De jongen en het meisje keken elkaar even aan. Daarna zeiden ze: “Sprekend! Hij is weer thuis, mam.”