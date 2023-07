Nico: “Ik zocht een plek waar ik kon mijmeren over m’n verloren jeugd”

Nico Dijkshoorn en zijn vriend Jos krijgen een onverwacht verjaardagscadeau in een boekwinkel.

Gisteren liep ik met mijn vriend Jos door zijn Amsterdam, ooit ook mijn Amsterdam. Hij liet mij plekken zien waar Nutella-winkels de sfeer nog niet hadden verpest. We dronken koffie langs een gracht en vol schaamte realiseerden wij ons opeens dat we elkaars verjaardag waren vergeten. We besloten elkaar een boek cadeau te geven. Naast de Dam liepen we de grootste boekenwinkel van Nederland binnen. We maakten een rondje over de begane grond. Ik zocht de poëzieafdeling op, zogenaamd om te kijken wat er tegenwoordig zoal bij elkaar wordt gedicht door een nieuwe lichting dichters, maar in werkelijkheid zocht ik natuurlijk weer eens een plek op waar ik sentimenteel kon vollopen met gedachten en gemijmer over mijn verloren jeugd.

In Amstelveen had ik ooit – ook in de poëziehoek – kennisgemaakt met het werk van Cees Buddingh. Ik kocht zijn verzameld werk en durf te zeggen dat zijn gedichten mijn leven hebben veranderd. Nu, in Amsterdam, bladerde ik door een paar bundels van nieuwe dichters. Opeens stond Jos naast mij: of ik al iets had gevonden. Nee. We liepen samen langs de romans, de biografieën en stopten bij de kookboeken. Ik hield er een in de lucht. “Is dit niet iets voor jou, moleculair koken? Dan bevries je een stuk vlees, je pureert het, daarna stop je het in een apparaat met vloeibare stikstof, je spuit de emulsie in een vormpje en dan serveer je die vleespap in de vorm van een aardbei.” Jos twijfelde en ik snapte waarom. Hij maakte al 24 jaar lang op zondagavond zijn signature dish: gehaktbal gevuld met ei. Ik hield een ander kookboek voor zijn neus. De Armeense keuken: een ontdekkingsreis. Ik zag aan zijn kop dat het geen kookboek werd. We liepen door en stopten bij de draaideur, waar we een kwartier eerder waren binnengekomen.

Er kwamen twee meisjes de winkel in, ongeveer tien jaar oud. Eén van de meisjes stak haar arm recht vooruit, wees en maakte een halve draai. Ze zei tegen haar vriendin: “Kijk dan, kijk dan. Boeken! Allemaal boeken. En dit is nog alleen maar de benedenverdieping!” Ze keek naar haar vriendin. Jos en ik ook. Het meisje sloeg haar hand voor haar mond. Wijd open ogen.

Daarna een langgerekte zucht: “Ohhhh!” En daar gingen ze. Het was misschien wel ons mooiste verjaardagscadeau ooit. Kijken naar twee meisjes die hand in hand een oneindig paradijs in liepen.