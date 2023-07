Nico: “In de jaren zestig was ik die jongen met die vreemde pees”

Nico heeft te korte achillespezen. Voor zijn aankomende vakantie heeft hij wandelstokken gekocht om het wandelen makkelijker te maken, en daarmee voelt het alsof hij heeft verloren.

Ongeveer zes minuten nadat Tanja en ik op een website een huis hadden geboekt in de Vogezen, zei ik hardop: “Mijn achillespees.” Ze keek me aan. “Ja, wat is daarmee? Wil je ’m laten zien?” Ik twijfelde. Zo vlak na het eindeloos huizen vergelijken en ons kinderlijk verheugen op de hottub, die ik natuurlijk weer niet ging begrijpen, was het nogal een teleurstellende mededeling waar ik nu mee kwam. “Mijn achillespezen zijn te kort”, zei ik. Ik zelf ook, dacht ik erachteraan, maar dat hield ik maar even voor me. “Te kort?”, vroeg Tanja? Ik legde het haar uit. Een schaamtevol verhaal dat terugging naar mijn eerste gymles op de lagere school. Tijdens het sprinten had ik een felle pijn gevoeld in mijn rechterachillespees. Ik wist nog niet dat die zo heette. Thuis wees ik naar mijn pees en een week later liep ik op schoenen met een verhoogde hiel. Daar maakte ik mij niet populair mee bij mijn klasgenoten. Ik weet niet waarom, maar aangepast schoeisel werd in de jaren zestig expres zo lelijk mogelijk gemaakt. Op honderden meters afstand was ik herkenbaar als een jongen met een vreemde pees.

Ik was dat allemaal vergeten, of ik had het verdrongen. En nu, enkele minuten na de bevestiging van de eigenaar van het vakantie­huis, herinnerde ik me opeens dat als ik bergafwaarts loop, mijn achillespezen bij elke stap in tweeën lijken te scheuren. Tanja reageerde nauwelijks. Zij legde mijn verhaal uit als de zoveelste onrealistische angst voor Vreemde Landen. Een vakantie eerder ging het weken over links rijden in Schotland. Ik durfde het niet.

Ik appte een goede vriend die bekend stond als een geoefend wandelaar. Maandelijks stuurde hij mij foto’s van plekken net boven de boomgrens. Ik legde hem mijn probleem uit. Hij aarzelde geen moment. “Wandelstokken! Ja, dat wil jij natuurlijk weer niet, Dijkshoorn, omdat je er zelfs in de bergen uit wil zien als tijdens een fotoshoot voor Libelle, maar echt, wandelstokken. Wacht, ik stuur je een foto.”

Over een kwartier worden mijn wandel­stokken bezorgd en heel eerlijk: het voelt alsof ik heb verloren. Dat ik het woord ‘jeugdig’ ga begraven. Ik, Nico Dijkshoorn, ik heb wandelstokken nodig. Iedereen zal zien dat ik oud ben. Ik ga doen alsof het me niets kan schelen, maar wie goed kijkt ziet het meteen: die man daar, die is woedend op zijn stokken.