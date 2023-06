Nico: “Karaoke? Dat is iets wat andere mensen deden”

Nico heeft zich tijdens een karaokeavond van zijn beste kant laten zien.

Zo’n vijftien jaar geleden ging ik met mijn broers stappen in Amsterdam. Zij namen mij mee naar een beroemd karaokecafé op de Zeedijk. Ik was niet meteen erg enthousiast. Karaoke, dat was iets wat andere mensen deden. Als ik aan karaoke dacht, zag ik een café vol juichende mensen voor me en dan iemand op het podium die heel vals The greatest love of all van Whitney Houston stond te schreeuwen. Ik had ooit tijdens een tuinfeest onze buurman een kwartier lang Paradise by the dashboard light horen gillen.

Ik sputterde tegen, maar mijn broers trokken zich er niets van aan. We gingen fijn met z’n drieën naar een karaoke-avond. Binnen was het druk.

Op het podium stond een man die bloedserieus het liedje Over de muur van Klein Orkest stond te zingen. Hij sperde zijn ogen wijd open en zong: “En de vogels vliegen van West- naar Oost-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten.”

Mijn broer Bas keek mij aan en zei: “Jij staat te genieten hè, oude pik. Ja, ik zie het. Onbekommerd te genieten.” We moesten lachen. Waar keken we naar? De muur was in 1989 al gevallen en nu stond er, midden in Amsterdam, een of andere heikneuter heel vals te zingen over een paar duiven.

Ik ging tussen mijn broers in staan en zei: “Ik kan dit beter.” Nu, jaren later, begrijp ik dat karaoke juist daarom zo populair is. Je luistert naar iemand die klinkt als een leeglopend luchtbed en je denkt: dat kan ik beter.

Tien minuten later hoorde ik opeens mijn naam. Mijn broers hadden mij opgegeven. Ik moest Hold on, I’m coming’ van Sam & Dave zingen. Dat ging verbazingwekkend goed. Alle mensen in de kroeg gilden het refrein mee en aan het eind klonk er gejuich. Ik werd overmoedig. Ik overlegde met mijn broers. Was het niet leuk als ik een duet zong met een vrouw in de kroeg? Een kwartier later stond ik naast een wildvreemd meisje van een jaar of 23 en we zongen You’re the one that I want uit Grease. Dit keer geen gejuich, maar daverend gelach. In de taxi terug naar huis vertelden mijn broers mij pas wat er was gebeurd: “Mooi optreden, Niek, maar je deed ook al haar partijen. Je zong: You better shape up, ’cause I need a man.”

Precies op dat moment eindigde een veelbelovende karaokecarrière.