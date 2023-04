Nico: “Natuurlijk ben ik weer eens op zoek naar mijn zorgeloze jeugd”

Nico neemt je mee in zijn fascinatie voor Chinese tomatensoep. Al jarenlang is hij op zoek naar het geheime recept.

Ooit heb ik in een televisieprogramma gezegd dat babi-pangang mijn favoriete gerecht is. En ooit heb ik mijn Libelle-collega Sylvia Witteman verteld dat ik ketjap door mijn yoghurt doe. Nu ben ik voor altijd de man die, vlak voor een behang vol Chinese draken, een bord nasi streelt. Ik kan u hier vertellen dat Sylvia Witteman onder een dekbed vol Hema-rookworsten slaapt, maar dat is te makkelijk. Toch wil ik proberen mijn Chinese-restaurant-fetisj iets te nuanceren.

Ik geef toe dat ik lange tijd voor 80 procent uit Chinese tomatensoep heb bestaan. Jarenlang ben ik nu al op zoek naar het recept van de soep zoals je hem bij elk Chinees restaurant krijgt geserveerd. Mierzoet met spierwitte stukjes kip erin. Die soep eet je met een lepel waarmee je een middelgroot kinderbadje in zes scheppen leeg hoost.

Talloze malen heb ik Chinezen gesmeekt of ze mij het recept wilden geven. Wat in blikken wordt verkocht in de supermarkt heeft niets te maken met de soep uit het restaurant. Honderden mensen hebben mij gemaild toen ik ooit in een interview vroeg naar het geheim van de Chinese tomatensoep. Bijna allemaal schreven ze mij dat Chinezen een blik appelmoes door de soep gooien. Moderne folklore geboren in Hollandse polderkoppen. Ik heb alle opgestuurde recepten geprobeerd, maar geen enkele kom soep smaakte als de tomatensoep uit mijn jeugd.

Want dat is wat er natuurlijk weer eens aan de hand is. Ik ben, via die soep, op zoek naar mijn zorgeloze jeugd, op zoek naar momenten waarop ik werkelijk gelukkig was. Dat was ik jarenlang op zondagavond, vlak voor een groot zeeaquarium in een Chinees restaurant op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Mijn vader en moeder zaten met luidruchtige vrienden aan een grote tafel heel hard te lachen om dingen die ik niet begreep en ik sloop naar het aquarium. Daar keek ik urenlang naar zeepaardjes, felgekleurd koraal, vissen met de kop van een koe en wuivende zeeanemonen. De eigenaar van het restaurant kwam soms even gehurkt naast mij zitten en vertelde verhalen over de vissen. Ze hadden namen die ik mij niet meer herinner.

De betovering, vlak voor dat fel verlichte raam, werd alleen verbroken als mijn tomatensoep op tafel stond. Dan kroop ik naast mijn moeder en at de tomatensoep met een speciale kinderlepel. Het is wel duidelijk: ik ben niet op zoek naar een recept, maar naar mijn moeder. Altijd mijn moeder.