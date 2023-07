Nico: “Niet iedereen hoeft te zien dat ik een enorme zenuwlijer ben”

Nico's boodschappen worden gescand en dat levert weer een zenuwslopend moment op.

Een uur geleden werd in de supermarkt gecontroleerd of ik mijn boodschappen bij de snelkassa wel allemaal had afgerekend. Het is inmiddels een routine. Ik weet niet precies welk algoritme wordt gebruikt, maar ik vermoed dat de combinatie van gekochte producten een rol speelt. Als je meer dan vier liter magere kwark koopt in combinatie met chips, toiletreiniger en mix voor nasi-goreng, dan zal je altijd gecontroleerd worden.

Het kan ook mijn straf zijn omdat ik aanstootgevend kaal ben of omdat ik ooit aan een medewerker vroeg of een scharrelkip minder pijn heeft als hij wordt gedood. Ik stond geroutineerd naast de snelkassa en keek naar de medewerkster, die met haar arm diep in mijn tas voelde. Ik had geleerd niet grappig te doen. Dat werkt tegen je. De eerste keer dat ik werd gecontroleerd, had ik naar de graaiende arm gekeken en gevraagd: ‘Zit de gootsteen verstopt?’ Dat viel niet goed. Nu wachtte ik geduldig tot de vrouw onderin mijn tas mijn zojuist afgehaalde medicijnen tegen hoge bloeddruk zou vinden. Aan haar ogen zag ik dat ze beet had. Ze hield de doosjes vlak voor mijn neus. Mijn bloeddruk liep op. Nu kreeg ik natuurlijk een preek, dat je boodschappen en medicijnen in verschillende tassen moest doen. Ik heb daar helemaal geen zin in, een speciale medicijnbuidel om mijn middel, zodat iedereen ziet dat ik een enorme zenuwlijer ben.

Ik begon me te verontschuldigen, maar ze praatte dwars door me heen: “Kijk dan, wat leuk, die gebruik ik ook! Ook hoge bloeddruk?” Ik knikte. Het leek me vreemd om elkaar een high-five te geven, omdat onze bloeddruk te hoog was. “Deze werken heel goed”, zei ze, veel te hard. “Ik had eerst andere bloedverdunners, maar daar werd ik dik van. Zúlke benen kreeg ik!” Veel te hard babbelde ze door en ondertussen keek ik naar haar benen. Ze zei een paar keer hardop de naam van onze bloedverdunner. “De mensen zeggen tegen mij: Bep, je bent een ander mens met die nieuwe medicijnen. Je hebt weer het lichaam van je dochter. Heeft u dat niet, dat de kilo’s er afvliegen?” Er was inmiddels een andere vrouw vlak naast ons komen staan. Ook zij was razend enthousiast over mijn bloedverdunner. “Helemaal goed”, zei de controlemevrouw. Ze wees nog eens naar mijn bloedverdunner. “Wat een toeval.” Vlak voordat ik de winkel verliet, riep ze: “Maar als je chips eet, kun je er net zo goed mee stoppen.”