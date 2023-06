Nico: “Nu wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden aan alle oma’s, levend of niet”

Een plastic verpakking met stoofvlees maakte bij Nico een hoop los over het échte stoofvlees van zijn oma.

Een uur geleden at ik ‘stoofvlees zoals oma het maakte’. In de supermarkt waar ik het kocht keek ik verbijsterd naar de plastic verpakking. Hoe konden ze daar weten hoe mijn oma stoofvlees maakte? Het voelde als een ontheiliging van een prachtig moment. Veertien was ik en mijn oma legde me het recept uit. Ik zag dat het haar ontroerde. Nu, bijna veertig jaar later, stond ik met een plastic verpakking in mijn hand naast een koelvak. Op het etiket hadden ze een afbeelding geplakt van een rimpelig vrouwtje met een raar rond brilletje. Ik werd kwaad, zo zag mijn oma er helemaal niet uit. En wat suggereerden ze hier nu eigenlijk? Dat alle oma’s in Nederland hetzelfde stoofvlees maakten?

Hoe kon dit hetzelfde ‘stoofvlees van oma’ zijn als het stoofvlees van een oma ergens in Gelderland? Ik heb het zojuist gegeten en nu wil ik aan alle oma’s, levend of niet, mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik had dit nooit moeten kopen. Stoofvlees van oma in een plastic bak met een vreemd oud wijfje op de voorkant, dat hebben jullie niet verdiend. Na het eten van die klont drooggekookte klei met bruine saus mis ik mijn oma. Ik schaam me ook.

Aan tafel heb ik zojuist een excuus gepreveld. ‘Lieve oma, ja Nico hier. Ik heb u zojuist omgekeerd in uw graf. Ik heb stoofvlees van oma gegeten en het smaakte als geperst karton. Het zit zo, oma. Ik dacht, als het maar een beetje in de buurt komt van uw stoofvlees, zie ik u weer even voor me. U droeg altijd leuke jurkjes. U deed niet aan de laatste mode. U moest op een klein trapje staan om in de pan te kijken en vertelde mij dan wat u zag. U zei: ‘Eerst de belletjes uit de margarine laten wegtrekken, het vlees goed droogmaken en dan aan beide kanten even kort bruin bakken. Daarna op een laag pitje zes uur laten staan en het pas de volgende dag eten.’

Oma, ik moet eerlijk zeggen: ik luisterde niet. Ik keek alleen maar naar u. Hoe u soms opzij keek en dan weer in de pan. U leek zo gelukkig als u stoofvlees van oma maakte. Opa leefde toen nog. Hij keek om het hoekje en gaf mij een knipoog. Dat zag u niet, oma. We vonden u zo lief als u stoofvlees van oma uitlegde.’