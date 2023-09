Nico: “Onder dat geraas, geronk, gebrul en gezuip zat een kloppend hart”

Nico Dijkshoorn is gevraagd om op te treden op de Zwarte Cross. Hij twijfelde, want zou het wel werken?

Deze zomer deed ik met singer-songwriter Tim Knol een optreden op Zwarte Cross, een mix van motorcross, muziek, stunts, theater, humor, veel gekte en spektakel in Lichtenvoorde. Ik twijfelde. Zou dat wel werken? Ik met een boekje in mijn hand, midden in een verhaal over mijn moeder, terwijl er dan opeens een motor met zijspan brullend vlak langs het podium zou rijden? Tim twijfelde ook. Verdween zijn zang niet meteen in het geluid van een band die Høking Bennie en de Hooibeukers heette? Ik was er nog nooit geweest, maar ik kende de verhalen. Een festivalterrein zo groot als een flinke provinciestad, tenten zo groot als een voetbalstadion en daar tussendoor waggelden tienduizenden dronken boeren- en buitenlui, met zes frikandellen-mayo in elke hand. Tim en ik speelden in een klein zaaltje. Tot mijn verbazing waren er zo’n 120 mensen op ons optreden afgekomen. Ik kon ze wel kussen. Ze hadden kunnen kiezen voor motorrijden met een vrouw in je nek, bungeejumpen met een gitaar in je hand of hossen op muziek van Krølis en Sien Varkensmestrøckers. Maar ze zaten bij ons. Ik las een verhaal voor over verliefde mensen in Stockholm. Er werd geluisterd.

Tim zong een liedje over alzheimer. Er werd geluisterd. We zongen een liedje van Bob Dylan. Niemand schreeuwde dat we moesten opdonderen.

Onder al dat geraas, geronk, gezuip en gebrul zat een kloppend hart. Ik begon de Zwarte Cross langzaam te begrijpen. Na het optreden werd ik door een reus van een vent op mijn schouder getikt. Er was iemand die mij graag even wilde spreken. Ze stond buiten en ik herkende haar meteen: Electric Luna, de vrouw die in 1999 haar tijd 24 jaar vooruit was. In de beginjaren van internet schreef zij over vibrators en andere seksspeeltjes. Zij testte vibrators zoals de Consumentengids elektrische fietsen test. Ik herinnerde me beroemde zinnen uit haar columns. ‘Trillingen voelen driedimensionaal aan. Een absolute aanrader’ en ‘Handvat had minder glad gekund’. Het was een bijzondere ontmoeting. Ik omhelsde Luna, die ik nog nooit had ontmoet. Toch kende ik haar letterlijk vanbinnen en vanbuiten. Zij wist ook nog precies wat ik in 1999 allemaal had gevoeld en geschreven. Ik weet zeker dat deze ontmoeting op geen enkel andere plek dan de Zwarte Cross had kunnen plaatsvinden.