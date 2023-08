Nico: “Op Texel kijk ik naar dat groepje leerlingen en zie mezelf”

Op Texel ziet Nico een schoolklas. Hij denkt aan een tijd waarin hij luisterde naar alles wat de leraren zeiden.

Enige tijd geleden stond ik met een bolletje aardbeienijs onder mijn neus midden in het centrum van Den Burg, op Texel, en keek naar een groep scholieren van een jaar of twaalf. Zij werden toegesproken door hun lerares en ik luisterde mee. Ze moesten vooral gaan genieten van de gebouwen, want die waren typisch Texel. Verder moesten ze goed opletten dat ze weer op tijd terug waren.

Sommige jongens en meisjes luisterden of deden in elk geval net alsof. Ik zag ook welke kinderen de komende twaalf jaar het leven van iedere willekeurige leraar tot een hel gingen maken. Ze keken tijdens het verhaal verveeld naar hun schoenen, tikten een jongen die wel luisterde op zijn achterhoofd en moesten veel te hard lachen om een ekster die naast de lerares landde en enige tijd geïnteresseerd naar haar linkervoet keek.

De lerares herhaalde nog maar eens dat ze écht op tijd terug moesten zijn en wenste hen veel plezier. Er viel zó veel te beleven in dit unieke stadje. “Fijne middag allemaal!”

Meteen na het woord ‘allemaal’ draaide driekwart van de groep zich om en wandelde rechtstreeks Kruidvat binnen, een winkel waar je naast pleisters en shampoos voor Mensen Zonder Haar ook schoenen, waterbedden en stenen kabouters kunt kopen. De rest van de groep bleef besluiteloos achter.

Ik keek naar mijzelf, de Karel Doormanschool in Amstelveen. Kruidvat heette toen nog apotheek. Ik stond naast een touringbus in Schoorl en luisterde naar meester Schenk. Hij legde uit hoe de duinen waren ontstaan. We kregen drie kwartier de tijd om naar boven te klimmen en weer naar beneden te hollen.

Ook toen vond er een scheiding van geesten plaats. Een groot deel van de groep wachtte tot meester Schenk met twee andere leraren in een restaurant verdween en holde daarna het centrum van Schoorl in. Ik bleef achter met zeven andere jongens en meisjes. We deden wat de meester ons had gevraagd. We klommen en daalden. Ik herinner mij dat ik naast Patricia, die met dat leuke jurkje, naar beneden stormde en dat ik opeens, helemaal vanuit het niets, heel hard gilde. Van vreugde denk ik.

In Den Burg keek ik naar mijzelf. Om de juf een plezier te doen, keek de jongen met de bril naar een Texelse gevel en samen met een meisje lachte hij om een schapenhuid. Steeds maar weer keek hij op zijn horloge.