Nico: “Opeens wenkten de beveiligers mij: ‘U staat in de Orgasmic-tent!’”

Wanneer de bewakers bij een hip popfestival niet weten wie hij is, wordt Nico zich plots erg bewust van zijn leeftijd.

Zondag trad ik op bij een popfestival ergens in Noord-Holland. Ik wist wat mij te wachten stond. Op popfestivals waar 98 procent van de bezoekers onder de 25 is, ben ik meteen een verdacht persoon. Iedereen heeft bijvoorbeeld haar op zijn hoofd en ik nog maar de helft. Ik draag het als een hanenkam in spiegelschrift: in het midden niets en aan de zijkanten veel te veel.

Ik vreesde de artiesteningang omdat ik precies wist wat er ging gebeuren: ze zouden denken dat ik een radeloze grijsaard was die over het volume van de muziek kwam klagen. Een bewaker in een houten hokje vroeg wat ik kwam doen. Ik zei dat ik moest optreden. “Welke tent?” vroeg hij. Dat wist ik niet. Ook dat was natuurlijk uiterst verdacht. Ik ben gestopt dat soort dingen te onthouden. Ik heb er geen plek voor in mijn hoofd, tenten op een festivalterrein die Alphataurus, Hell or Heaven of Radiatius heten.

Er werd een andere bewaker bij gehaald. Ik hoorde ze met elkaar praten. “Hij zegt dat hij moet optreden. Wat gaat hij doen dan? Recepten voor stoofvlees voorlezen?” Ze keken naar mij en uit alle macht probeerde ik er dertig jaar jonger uit te zien.

De nieuwe bewaker kwam voor mij staan en zei: “Waar zouden we u van moeten kennen?” Dat vond ik een lastige vraag. Ik kon natuurlijk antwoorden: van mijn heldere kippensoep, maar ik voelde aan alles dat ze daar geen genoegen mee zouden nemen. Ik mompelde: “Gedichten en verhalen.” “Harder”, zei de eerste bewaker. “Gedichten en verhalen en zo, met een gitaar.” Ze keken nog eens goed. “Waar is je gitaar dan? Niet in je broekzak, neem ik aan?” Ik wees naar mijn auto.

Ze verdwenen allebei in het hokje. Er werd gebeld. Soms keken ze opeens allebei mijn kant op en daarna belden ze weer verder met iemand die waarschijnlijk in een draaiboek zat te kijken of er per ongeluk een dichter was geboekt. Opeens wenkten ze mij. “U staat in de Orgasmic-tent.” Ze deden me een roze polsbandje om, wezen vaag naar een uithoek van het terrein en daarna verloren ze direct alle interesse.

Ik liep naar de Orgasmic-tent. Op het festivalterrein denderden drie bands door elkaar. In mijn tent hadden ze veertig kaarsjes neergezet en een leunstoel. Vlak voor het podium zaten honderdvijftig mensen te wachten. Op mij. Het voelde als een wonder.