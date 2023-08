Nico: “Tanja bracht op glorieuze wijze de lunch terug in mijn leven”

Natuurlijk is het zijn partner Tanja weer, die de wereld van Nico Dijkshoorn een tikje mooier maakt.

Tot ik Tanja leerde kennen, wist ik niet wat lunchen was. Ik zag het woord weleens voorbijkomen in Amerikaanse films en naar wat ik ervan begreep ging je dan met vier mannen aan een tafeltje zitten, je at iets, daarna kwam een Italiaans sprekende man binnen en werd iedereen neergeschoten. Daarom schrok ik nogal toen Tanja op een ochtend tegen mij zei: “Vanmiddag gaan we lunchen in dat ene leuke tentje. Ik heb gereserveerd.”

Lunchen, dat deden andere mensen. Mannen en vrouwen zonder kinderen. Zo zat dat in dat arbeidershoofd van mij. Had ik mijn vader ooit gevraagd wat ‘lunchen’ betekende, dan denk ik dat hij zou hebben gegokt. ‘Een onderdeel van een brommer?’

Maar daar zat ik opeens om één uur ’s middags een sandwich van het huis te eten. Tanja zei: “Dan eten we vanavond iets makkelijks.” Ik begon lunchen te begrijpen en te omarmen, maar slechts voor korte tijd. Alles was meteen weer kapot toen ik mijn eerste zakenlunch had. Schrijvers, televisiemensen, filmrecensenten, topmannen van Shell en politici lunchen onafgebroken. Om halftwaalf boven een ingewikkeld stuk brood ‘even een paar ideetjes tegen elkaar aan houden’ of ‘kijken of we er samen uit gaan komen.’

Ik haatte zakenlunches. Hoe er na elke maaltijd werd gevochten om het ‘bonnetje voor de belasting’ en hoe er altijd veel te hard werd gesproken over plannetjes die alweer vergeten waren als de rekening was betaald. Ik was een verbitterde luncher.

Intens verlangde ik terug naar de lunchpauze in de bibliotheek. Samen met twaalf vrouwen van 57 jaar een boterham met hüttenkäse eten en zwijgend luisteren naar alweer een verhaal van een kwartier lang over een tentoonstelling kantklossen, waar die en die naar toe was geweest.

Tanja, het zal eens niet, bracht op glorieuze wijze de lunch terug in mijn leven. Mijn kinderen waren een weekend in Leiden en vrij terloops meldde zij dat ze om twee uur een tafel voor vier had gereserveerd bij een lunchroom. De naam ben ik vergeten, maar het klonk als een Franse film. Het was de eerste keer dat mijn kinderen lunchten. Ik zag ze verbijsterd naar de menukaart kijken. Warm eten, midden op de dag? Bij daglicht een hamburger in je handen nemen? Gezellig winkelen na het eten? Ik zag het gebeuren: ze begonnen langzaam te begrijpen dat papa veranderde in iets wat ze nog niet kenden.