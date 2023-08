Nico: “Terwijl ik doe alsof ik luister, denk ik aan de lekkende kraan in de badkamer”

Nico Dijkshoorn mankeert niks aan zijn oren. Hij luistert gewoon slecht.

Tanja en ik aten gisteren in een nieuw restaurant. Boven elke tafel hing een enorme foto. Ik zat vlak onder een bloemkool van vier meter breed en tegenover ons zaten twee mensen onder een prei van twee meter lang. Er verscheen een meisje dat ons ging uitleggen wat voor amuse ze net op tafel had gezet. Ik hoorde haar ‘rode peper geplukt op de linker berghelft van…’ zeggen en daarna ging alles op zwart.

Zoals altijd als mensen mij iets uitleggen. Ik heb geleerd te kijken alsof ik alles wat ze zeggen in me opzuig, maar ik hoor niets. Ik doe bepaalde dingen met mijn ogen en soms kreun ik, maar ondertussen denk ik aan de lekkende kraan in de badkamer. Tanja let extra goed op en legt mij daarna uit wat ik eet. “Dit is een mousse van vetspek, vier jaar lang gedroogd op hooi van boer Benno.” Ik heb het bij alle gerechten. Het lukt mij gewoon niet om te luisteren. Binnen twee uur ben ik vergeten wat Tanja mij allemaal heeft verteld.

Vraag mij een dag na een diner in een hip restaurant wat ik heb gegeten, en ik zeg: “Kip en iets wat leek op jus.” Ik heb het ook als mensen mij een fiets uitleggen. Ik weet dat, omdat ik een jaar geleden bijna een kwartier naar de open- en dichtgaande mond van een fietsenverkoper heb staan kijken. Geen idee wat hij mij allemaal vertelde. Ik herinner me dat hij een paar keer een schakelaar woest van voor naar achteren deed en dat een bepaalde schroef nogal belangrijk was, maar waarom, geen idee. Misschien heeft het te maken met ongeduld. Als mensen tegen me beginnen te praten over een product terwijl ik geen kant op kan, ga ik mentaal op slot. Maar er is hoop.

Enkele dagen geleden kocht ik een verrekijker. Een vriendelijke vrouw begon de verschillen uit te leggen tussen de verschillende kijkers. Ik onderbrak haar en vroeg: “Wat is de beste van rond de driehonderd euro?” Ze stopte abrupt met praten, keek me indringend aan en zei: “Nee, zo werkt dat hier niet, meneer. Ik vertel het hele verhaal!” Twintig minuten! Ik heb aan verschillende kijkers gevoeld en enthousiast geknikt. Ik heb nu een verrekijker die ik begrijp. Zojuist heb ik Tanja het hele verhaal verteld en ik zag het meteen. Die luisterde niet.