Nico: “Uit respect voor de kok smijt ik mijn bord tegen de muur”

Wanneer Nico op vakantie gaat naar het buitenland probeert hij één te worden met de lokale bevolking, maar dat verloopt niet altijd zoals hij hoopt..

Als ik op vakantie ga naar het buitenland, denk ik altijd: ik zal wel weer alles verkeerd doen. En dat klopt dan ook. Stuur mij naar Griekenland, en binnen tien minuten sta ik met allemaal woedende tandeloze vrouwtjes om mij heen uit een heilige kraan te drinken. Zonder het te weten beledig ik de bediening in restaurants. Ik smijt mijn bord tegen de muur vlak achter mij, omdat ik ooit in een gids uit 1974 heb gelezen dat je zo respect toont voor de kok. Ik beledig veertien generaties van het Italiaanse geslacht Conti, als ik aan een tafel vol Conti’s vertel dat mijn moeder precies dezelfde tomatensaus maakt, alleen lekkerder. “Zij zou er iets meer peper in hebben gedaan, maar verder een prima sausje, hoor.”

Ik bedoel het allemaal goed. Ik wil voegen. Ik wil één worden met de lokale bevolking, maar het eindresultaat is altijd dat er nog jaren over mij wordt gesproken. Ik denk dat er in Valencia nog tot diep in deze eeuw zal worden gepraat over de Nederlander die dacht dat je paella met je handen uit de pan moest scheppen.

Ik heb erover nagedacht. Waarom verander ik in het buitenland in een wilsonbekwame? Waarom loopt Tanja zodra we een grens passeren opeens hand in hand met iemand die zo te zien net zijn veterdiploma heeft gehaald? Het is overcompensatie. Ik wil het té goed doen. Ik denk te veel na over zaken die je gewoon moet ondergaan. Als we met twee vrienden op vakantie zijn in Griekenland, bestel ik niet gewoon geitensaté. Nee, ik ga eerst heel krampachtig zitten uitrekenen hoeveel stokjes we gaan bestellen. In elk geval twee de man, dan nog eentje extra voor de grote trek. En als het kleine stokjes zijn, is het misschien handig er vier per persoon te nemen. Het eindresultaat: alleen wij, midden op een dorpsplein vol Grieken, met een enorme schaal vol met stokjes vlees op tafel, en vlak naast ons zes Grieken die samen vier stokjes hebben besteld.

Soms gedraag ik me zo raar dat het een vernietigend effect heeft op de rest van onze vakantie. In Spanje hebben we twee weken lang in de moordende hitte naar het strand moeten lopen, omdat ik me bij een autoverhuurbedrijf zo vreemd gedroeg dat ze het niet meer vertrouwden. Wat ik deed? Ik stapte in, zocht het stuur en bleek op de achterbank te zitten.