Nico: “Voor het eerst voelde ik me trots toen ze zei dat ik op mijn vader leek”

Nico lijkt op zijn vader vinden anderen, maar wat vindt hij hier zelf van?

Elf jaar geleden publiceerde ik Nooit ziek geweest, een boek over mijn vader. Een vriend van mijn vader vertelde mijn broer ‘dat ik een groot probleem zou hebben als ik hem tegenkwam’. Ik werd door een grote groep kennissen van mijn vader gezien als iemand die het feestje had verstoord. Dat ik het boek publiceerde op het moment dat mijn vader met alzheimer op een gesloten afdeling zat, werd mij niet in dank afgenomen. Ik heb in de laatste tien jaar veel uit het boek voorgelezen, maar altijd dezelfde passages. Een verhaal over mijn vader op een rommelmarkt, een anekdote over een vakantie en zijn plotselinge aanwezigheid bij een optreden van mijn band.

Pas enkele weken geleden las ik het hele boek nog eens en ik schrok van de laatste veertig bladzijden. Het is een inktzwart einde. Ik beschrijf de eindeloze ruzies tussen mijn ouders en de wanhoop die ik waarneem bij mijn vader als hij zijn auto niet meer begrijpt. De scheldpartijen van mijn moeder, die maar niet lijkt te zien wat er met mijn vader aan de hand is.

Er is in die elf jaar blijkbaar toch iets veranderd. Dat merkte ik voor het eerst toen ik een jaar geleden bij de begrafenis was van Bram. Hij was een goede vriend van mijn vader en moeder. Ik luisterde naar Loes, zijn vrouw en naar Edwin, hun zoon en mijn vriend. Hij sprak. Ik deed dat niet tijdens de begrafenis van mijn vader. Na de uitvaart liep ik naar Loes om haar te condoleren. Ze keek me aan en begon te lachen. Ze zei: “Je zult het helemaal niet leuk vinden wat ik nu ga zeggen, maar allemachtig Nico, wat lijk jij op je vader. Alsof Klaas voor me staat.”

Ik heb veel nagedacht over het zinnetje. ‘Je zult het niet leuk vinden.’ Ik had een zekere trots gevoeld toen Loes het zei. Ik lijk op mijn vader. Ik ben zijn zoon en hij zit in mij, of ik het nu wil of niet. Ik snap nu ook pas waarom ik een halfjaar geleden honkbalpetten ben gaan dragen. Mijn vader had er zestig jaar lang veertien uur per dag een op zijn hoofd.

Eergisteren liep ik langs een etalage en schrok ik van de weerspiegeling. Hetzelfde loopje, zelfde baard. Het voelt alsof mijn vader vanuit het hiernamaals langzaam maar zeker in mijn lichaam kruipt. Ik vind dat niet erg. Niet meer.